Νέα ταλέντα τσεκάρει ο Ολυμπιακός, η πρώτη επιλογή για τον πάγκο του Αστέρα, η αγγλική ομάδα που θέλει Έλληνα διεθνή. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Διχογνωμία επικράτησε το καλοκαίρι στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού σχετικά με το μέλλον του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο των «πρασίνων». Ο Φύσσας τάχθηκε υπέρ της παραμονής του Πορτογάλου κόουτς, σε αντίθεση με τον Παπαδημητρίου που εισηγήθηκε την αποχώρησή του κι εν τέλει δικαιώθηκε σε δεύτερο χρόνο. Κάτι που δεν ξεχνάει ο Αλαφούζος. (FORZA)

*Σιγά-σιγά θα μπει και ο Γκουστάβο Μάνσα στην «εξίσωση». Έχουν δουλέψει αρκετά στον Ρέντη και ως προς το κομμάτι της ενδυνάμωσης. Ήρθε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού και φαινόταν ότι θέλει έξτρα δουλειά στο συγκεκριμένο κομμάτι. (ΦΩΣ)

*Ο Ολυμπιακός «σκανάρει» τη διεθνή αγορά για ποιοτικούς, νεαρούς σε ηλικία ποδοσφαιριστές και έχει ξεχωρίσει ορισμένες περιπτώσεις από την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική ενόψει των μεταγραφικών περιόδων του Ιανουαρίου και του καλοκαιριού. Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι δεν αποκλείεται να κλείσουν κάποιον παίκτη τον χειμώνα, αλλά να τον αφήσουν δανεικό στην ομάδα του και να τον ενσωματώσουν στο ρόστερ τους τον Ιούλιο. (LIVE SPORT)

*Μάλλον άρχισαν να το ξανασκέφτονται η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός που… πέταξαν τη σκούφια τους και άρχισαν να ενδιαφέρονται για τον Τετέι, μόλις έμαθαν ότι η Κηφισιά ζητά 2,5 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει. Πάντως, το εξωτερικό φαίνεται να είναι ο πιθανότερος, πλέον, προορισμός για τον παίκτη. Αν συνεχίσει όπως άρχισε και να εξακολουθήσει να υπάρχει το τωρινό ενδιαφέρον. (LIVE SPORT)

*Όχι πως ο Κρις Κόουλμαν αποτελούσε εξ αρχής την πρώτη επιλογή του Αστέρα Τρίπολης για τη θέση που... χήρεψε στον πάγκο έπειτα από το τέλος του Σάββα Παντελίδη. Το πρώτο νούμερο που σχημάτισαν στο τηλέφωνό τους οι Αρκάδες ήταν του Μαρίνου Ουζουνίδη. Ο Εβρίτης τεχνικός δεν συγκινήθηκε και βάζει σε προτεραιότητα τη συνεργασία με ξένο κλαμπ. (FORZA)

*Η… λειψανδρία στο Κορωπί, εξαιτίας των πολλών απόντων, έδωσε την ευκαιρία στον Χρήστο Κόντη να ανεβάσει κάποια παιδιά της Κ19 στην πρώτη ομάδα, προκειμένου να προπονηθούν και να αποκτήσουν εμπειρίες. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε τη δυνατότητα να τσεκάρει τους πιτσιρικάδες, καθώς υπάρχουν και τα παιχνίδια Κυπέλλου, όπου είναι απαραίτητη η παρουσία ποδοσφαιριστών Κ21 στην αποστολή, αλλά και στην ενδεκάδα. (SPORTDAY)

*Κουίζ: ποια ομάδα της Premier League πήγε με συγκεκριμένη αποστολή στη Γλασκώβη για το σκάουτινγκ με επίκεντρο Έλληνα διεθνή; (ΩΡΑ)