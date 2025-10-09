Μπόρχα Ιγκλέσιας: «Ας ακυρωθεί το γκολ μου, αν είναι να σηκωθεί μια παλαιστινιακή σημαία» (vid)

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν φοβάται να πάρει θέση για κοινωνικά ζητήματα.

Ο 32χρονος επιθετικός της Θέλτα, που διανύει εξαιρετική σεζόν με έξι γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια, μίλησε ανοιχτά για τα όσα διαδραματίζονται στην Παλαιστίνη, συνδέοντας μάλιστα τη στάση του με τον αγωνιστικό χώρο.

Η εθνική Ισπανίας συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των αναμετρήσεων με Γεωργία (11/10) και Βουλγαρία (14/10) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με στόχο να παραμείνει αήττητη. Ο Ιγκλέσιας κλήθηκε στην αποστολή ως αντικαταστάτης του τραυματία Λαμίν Γιαμάλ, επιστρέφοντας έτσι στο εθνικό συγκρότημα μετά από μεγάλο διάστημα.

Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθάρισε τη στάση του: «Το να φοράω τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στην καριέρα μου. Δεν ξέρω αν θα ξανακληθώ ποτέ, αλλά έχω αποφασίσει να μην επιστρέψω στην εθνική μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα και να σταματήσουν να μένουν ατιμώρητες τέτοιες πράξεις. Θέλω ένα πιο δίκαιο, ανθρώπινο και αξιοπρεπές ποδόσφαιρο».

Η δήλωση αυτή έρχεται να προστεθεί στις έντονες τοποθετήσεις του σχετικά με την υπόθεση παρενόχλησης της Τζένι Ερμόσο, για την οποία είχε επικρίνει δημόσια τη στάση της ομοσπονδίας. Σε ερώτηση για το αν περίμενε την κλήση του, απάντησε με ειλικρίνεια:

«Δεν το περίμενα. Ήξερα ότι είναι δύσκολο να βρεθώ στην εθνική και θεώρησα πως δεν θα ήμουν επιλογή. Δεν ξέρω αν η συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ είναι ρεαλιστική. Μακάρι, αν αυτό βοηθούσε, τη στιγμή που πάω να σουτάρω, να εμφανιστεί κάποιος με μια παλαιστινιακή σημαία και να ακυρωθεί το γκολ. Με εκπλήσσει το ότι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στη διακοπή ενός αθλητικού γεγονότος, παρά στη γενοκτονία. Είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω πλήρως».