Ολυμπιακός: Επιβραβεύει Τσικίνιο, Κοστίνια με νέα συμβόλαια

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να επεκτείνει τα συμβόλαια των Τσικίνιο και Κοστίνια.

Να επιβραβεύσει τους Τσικίνιο και Κοστίνια ετοιμάζονται στον Ολυμπιακό, καθώς θα τους προσφέρουν νέα συμβόλαια με καλύτερες απολαβές. Για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας τους έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, με τον παίκτη φέτος να είναι κομβικός στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».

Ο Τσικίνιο είχε αποκτηθεί τον Ιανουάριο του 2024 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια της μηχανής του Μεντιλίμπαρ. Το συμβόλαιό του λήγει το 2027 και πρόθεση του Ολυμπιακού είναι και η χρονική επέκταση, αλλά και η σημαντική αύξηση των απολαβών του.

Ο Κοστίνια έχει αποδειχτεί πολύ καλή λύση για το δεξί άκρο της άμυνας και οι Πειραιώτες θέλουν να τον επιβραβεύσουν, καθώς είναι ένας από τους χαμηλότερα αμειβόμενους στο ρόστερ. Ήδη βρίσκεται στο στόχαστρο άλλων ευρωπαϊκών ομάδων και θέλουν να τον κρατήσουν ευχαριστημένο στο λιμάνι.