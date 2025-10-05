MENU
Το γκολ της Κηφισιάς που ακυρώθηκε για χέρι (vid)

Στο 67' ο Ζέλσον Σόουζα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ έπειτα από σέντρα του Χουχούμη αλλά το γκολ ακυρώθηκε για χέρι.

Το γκολ της Κηφισιάς που δεν μέτρησε

