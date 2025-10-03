Βαλβέρδε: «Προτεραιότητα το ισπανικό πρωτάθλημα, πρέπει να έχεις επίγνωση του πού βρίσκεσαι»

Η αυριανή (4/10) επίσκεψη της Μαγιόρκα ασκεί πίεση στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, μετά την ήττα (4-1) από την Ντόρτμουντ στην 2η αγωνιστική της League phase του Champions League.

«Όταν έχεις κακό σερί, η νίκη σου δίνει πολλά. Πρέπει να κυνηγάμε βαθμούς γιατί στα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, στα περισσότερα από αυτά, έχουμε κυριαρχήσει αλλά δεν έχουμε κερδίσει. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θέλουμε να βάλουμε τέλος. Σκεφτόμαστε πολύ τον αγώνα με τη Μαγιόρκα και με αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να παίξουμε την Τετάρτη και το Σάββατο και μπορούμε να παίξουμε και την Κυριακή, πρέπει να έχουμε τα πάντα κατά νου. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι το πρωτάθλημα, χωρίς αμφιβολία», είπε ο προπονητής των Βάσκων της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ερνέστο Βαλβέρδε.

Και συνέχισε:

«Στο Champions League πάμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το είδαμε αυτό με την Άρσεναλ και στο δεύτερο ημίχρονο στη Ντόρτμουντ, όταν προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε μετά από ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Στο Europa League είδαμε ότι μπορούσαμε να πάμε μακριά, αλλά τώρα είναι πιο δύσκολο γιατί βλέπουμε ότι οι ομάδες σε τιμωρούν, αλλά πρέπει να έχεις επίγνωση του πού βρίσκεσαι. Πέρυσι, και οι δύο διοργανώσεις μας οδήγησαν μπροστά. Τώρα, δεν μπορεί το Champions League να σε εξαντλεί με ήττες. Πριν από έντεκα χρόνια, πληρώσαμε υψηλό τίμημα για την παρουσία μας στο Champions League. Προφανώς, δίνουμε προτεραιότητα στη La Liga. Θέλουμε να προσθέσουμε βαθμούς στο Champions League, φυσικά, αλλά όχι εις βάρος του να τιμωρηθούμε στη La Liga».