Τσικίνιο: «Ήρθαμε για τη νίκη στο Λονδίνο, είχαμε τις ευκαιρίες μας» (vid)

Απογοητευμένος ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός για την ήττα στο «Emirates» που θεωρεί ότι μπορούσε το κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Τσικίνιο, εκ των κορυφαίων «ερυθρόλευκων», στην κάμερα της COSMOTE TV μετά το Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0:

«Παλέψαμε! Ήρθαμε εδώ για ένα καλό αποτέλεσμα και να κοιτάξουμε στα μάτια την Άρσεναλ. Ήταν γενικά ένα ισορροπημένο παιχνίδι, θέλαμε κάτι καλύτερο, το ψάξαμε και δυστυχώς δεχθήκαμε το 2-0 στο τέλος. Θα συνεχίσουμε, όμως, για όσα έχουμε μπροστά μας. Νιώθω απογοήτευση για το αποτέλεσμα, διότι ήρθαμε εδώ για τη νίκη! Είχαμε τις ευκαιρίες μας, θέλαμε κάτι θετικό, έστω την ισοπαλία όπως πήγε το παιχνίδι, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κοιτάμε μπροστά».