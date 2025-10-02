Κριτική Ολυμπιακού: Ξεχώρισε ο Τσικίνιο, το πάλεψε ο Ποντένσε

Ο Ολυμπιακός «πάλεψε» στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ, αλλά δεν τα κατάφερε (2-0) και φεύγει χωρίς βαθμούς από το Νησί. Το SDNA αξιολογεί την εμφάνιση των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Έμιρεϊτς.

Τζολάκης 6: Φέρει ευθύνη στο δεύτερο γκολ των Άγγλων, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν σταθερός απόψε.

Κοστίνια 6: Ο Πορτογάλος μπακ είχε πολλές «μάχες» στο δεξί άκρο της άμυνας, είχε προβλήματα με τους εξτρέμ της Άρσεναλ, ενώ προσπάθησε όσο μπορούσε επιθετικά να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.

Ρέτσος 6: Ο αρχηγός των Πειραιωτών έχασε τον Γκιόκερες στη φάση του πρώτο τέρματος, αλλά στο υπόλοιπο ματς ήταν αρκετά σταθερός αμυντικά.

Πιρόλα 6: Ο Ιταλός στόπερ έδωσε πολλές «μάχες» στον... αέρα με τους επιθετικούς της Άρσεναλ, αλλά δεν κατάφερε να περιορίσει μαζί με τον Ρέτσο τον Γκιόκερες στην αρχή της φάσης του πρώτου γκολ των «κανονιέρηδων».

Ορτέγκα 5: Ο αριστερός οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι, αλλά όσο περνούσε η ώρα πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο.

Έσε 7: Από τα καλύτερα φετινά παιχνίδια του έκανε ο Αργεντινός χαφ, πάλεψε στον άξονα και ήταν ο «συνδετικός κρίκος» μεταξύ της άμυνας και της επίθεσης του Ολυμπιακού.

Ντάνι Γκαρθία 5: Έδωσε τις «μάχες» του στην μεσαία γραμμή, έκανε και τα λάθη του σε ένα όχι και τόσο καλό ματς από τον Ισπανό μέσο που αντικαταστάθηκε στο 75΄ από τον Σιπιόνι.

Τσικίνιο 8: Ο Τσικίνιο έκανε πολύ καλό ματς στο Λονδίνο και ήταν εκ των διακριθέντων του Ολυμπιακού, ενώ σημείωσε και το γκολ των «ερυθρόλευκων» που ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Ελ Κααμπί.

Μάρτινς 6: Το πάλεψε ο Ζέλσον κόντρα σε μία δυσκολοκατάβλητη άμυνα, άλλαξε αρκετές φορές πλευρά με τον Ποντένσε και προσπάθησε να δημιουργήσει κινδύνους στην περιοχή της Άρσεναλ.

Ποντένσε 7: Ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 20ο λεπτό για να βρει δίχτυα, αλλά ο Ράγια του είπε «όχι». Γενικά καλό παιχνίδι από τον Ποντένσε ο οποίος ήταν μέσα στις περισσότερες επιθετικές ενέργειες της ομάδας του.

Ελ Κααμπί 7: Προσπάθησε αρκετά και πάλεψε με τους υψηλόσωμους στόπερ της Άρσεναλ, ενώ είχε και κάποιες καλές στιγμές, κυρίως με κάποιες κεφαλιές.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Ταρέμι 7: Ο Ιρανός φορ ανέβασε αισθητά την επίθεση των Πειραιωτών, πιέζοντας ψηλά την άμυνα των Άγγλων χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σιπιόνι 6: Αγωνίστηκε για περίπου 20 λεπτά και έδωσε πολλές «μάχες» στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.

Μπιανκόν - : Αγωνίστηκε ελάχιστα δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Στρεφέτσα - : Αγωνίστηκε ελάχιστα δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Μουζακίτης - : Αγωνίστηκε ελάχιστα δεν μπορεί να αξιολογηθεί.