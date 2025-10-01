Η Άρσεναλ έπαιζε σε χαμηλές ταχύτητες, ο Ολυμπιακός την άγχωσε μετά το γρήγορο 1-0 βάζοντας κινδύνους στον Ράγια αλλά στο τέλος οι κανονιέρηδες πήραν το τρίποντο (2-0) και άφησαν τους Πειραιώτες με ένα βαθμό και χωρίς γκολ στη League Phase του Champions League.

Η πρώτη καλή στιγμή της αναμέτρησης ανήκε στην Άρσεναλ με την κεφαλιά του Μαρτινέλι στο δεύτερο λεπτό να φεύγει λίγο άουτ, μετά από σέντρα του Λιούις-Κέλι από τα αριστερά. Στο 7' το γύρισμα του Κοστίνια από τα δεξιά κατέληξε απευθείας στην αγκαλιά του Ράγια. Πέντε λεπτά αργότερα οι Πειραιώτες σημείωσαν ουσιαστικά την πρώτη τους τελική, με την κεφαλιά του Ελ Κααμπί να μην ανησυχεί τον Ράγια. Οι Άγγλοι... πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο και κατάφεραν στη συνέχεια να ανοίξουν το σκορ στο παιχνίδι με τέρμα του Μαρτινέλι από κοντά μετά από τετ α τετ του Γκιόκερες και ασταθή απόκρουση του Τζολάκη στο σουτ του Σουηδού φορ για το 1-0! Ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια ευκαιρία στο 20' για να φέρει το ματς στα ίσα, αλλά ο Ράγια απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ το σουτ στην κίνηση που έπιασε ο Ποντένσε, κρατώντας το... μηδέν για την ομάδα του.

Στη συνέχεια του πρώτου μέρους και όσο περνούσαν τα λεπτά οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησαν να κρατήσουν περισσότερη ώρα τη μπάλα στα πόδια τους και να βγουν στην επίθεση. Στο 31' ο Γκιόκερες έφυγε στον κενό χώρο μετά από τρομερή πάσα του Έντεγκαρντ, αλλά ο Πιρόλα περιόρισε με ωραίο τρόπο τον επιθετικό της Άρσεναλ. Έξι λεπτά μετά οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν ξανά την εστία του Ράγια μετά από εξαιρετική του Ποντένσε και κεφαλιά του Ελ Κααμπί που δεν βρήκε τον στόχο. Οι κανονιέρηδες είχαν καλή στιγμή για ένα δεύτερο τέρμα στο 41', αλλά το σουτ του Γκιόκερες από πλάγια θέση έφυγε ψηλά άουτ. Ένα λεπτό αργότερα η προσπάθεια του Τροσάρ έφυγε αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του Τζολάκη. Στο 44΄ οι νταμπλούχοι Ελλάδας διαμαρτυρήθηκαν για περίπτωση πέναλτι πάνω στον Ελ Κααμπί μετά από μαρκάρισμα του Γουάιτ, αλλά ο Λετεσιέ διέταξε να συνεχιστεί το ματς. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι στο σκορ και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το τέρμα του Μαρτινέλι να κάνει την διαφορά στον αγώνα.

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος δημιουργήθηκε από την Άρσεναλ μετά από ωραία ανάπτυξη των γηπεδούχων και άστοχο πλασέ του Τροσάρ μέσα από την περιοχή. Οι Άγγλοι ήλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα και προσπαθούσαν να βρουν την κατάλληλη πάσα για να διασπάσουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από πλευράς τους... χτυπούσαν κυρίως στην αντεπίθεση με σκοπό να πιάσουν απροετοίμαστη την άμυνα των γηπεδούχων. Στο 62' η κεφαλιά του Ταρέμι είχε μόλις περάσει το ματς δεν ανησύχησε τον Ράγια. Τρία λεπτά μετά ο Τροσάρ είχε τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 2-0 για την ομάδα του, όμως ο Πιρόλα με μια καταπληκτική προβολή έσωσε τον Ολυμπιακό από ένα δεύτερο γκολ.

Οι Πειραιώτες κατάφεραν να βρουν γκολ στο 66' με τον Τσικίνιο, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ στην κεφαλιά νωρίτερα του Ελ Κααμπί, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος μετά την ωραία σέντρα του Ποντένσε από τα αριστερά! Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του για να βρει το γκολ της ισοφάρισης, με ταυτόχρονα πίεση ψηλά στην άμυνα των γηπεδούχων. Η Άρσεναλ όμως... έσπαγε σωστά το πρέσινγκ των φιλοξενούμενων. Στο 82' οι Άγγλοι έχασαν τεράστια στιγμή για το 2-0, με τον Τζολάκη να αποκρούει εντυπωσιακά το πλασέ στην κίνηση από τον Έντεγκααρντ, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Ρέτσος έσωσε την ομάδα του με προβολή από την νέα προσπάθεια του Νορβηγού άσου. Έξι λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε καλή στιγμή για το 1-1 με την κεφαλιά του Ελ Κααμπί να καταλήγει στην αγκαλιά του Ράγια. Και αφού δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της ισοφάρισης ο Ολυμπιακός, βρήκε δεύτερο τέρμα η Άρσεναλ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με σουτ του Σάκα και λάθος εκτίμηση του Τζολάκη για το τελικό 2-0 των «κανονιέρηδων».

Άρσεναλ (Μικέλ Αρκέτα): Ράγια, Γουάιτ (58΄ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (75΄ Μοσκέρα), Λιούις - Σκέλι, Θουμπιμέντι, Έντεγκαρντ, Μερίνο (58΄ Ράις), Μαρτινέλι (73΄ Έζε), Τροσάρ (73΄ Σάκα), Γιόκερες.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (86′ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε (86′ Μουζακίτης), Ντάνι Γκαρθία (75′ Σιπιόνι), Μάρτινς (62′ Ταρέμι), Τσικίνιο (86′ Στρεφέτσα), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.