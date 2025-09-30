Ντέκο: «Σύντομα θα υπογράψει ο Ντε Γιονγκ το νέο συμβόλαιο, υπάρχει ρήτρα για τον Ράσφορντ»

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, επιβεβαίωσε πως μετά από διαπραγματεύσεις μηνών με τον Φρένκι Ντε Γιονγκ σύντομα θα υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει στο τέλος της σεζόν.

Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας, μετά τους Γιαμάλ, Ραφίνια, Αραούχο, Πέδρι, Γκάβι, Μπερνάλ και Μαρτίν, συμφώνησε και με τον Ολλανδό μέσο για την επέκταση του συμβολαίου του και πρόκειται να το ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες, όπως σχετικά δήλωσε στην αθλητική εφημερίδα «Mundo Deportivo» ο Πορτογάλος παράγοντας:

«Είμαστε στο τελικό στάδιο των επαφών και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τη διοίκηση. Ο Φρένκι είναι χαρούμενος στη Βαρκελόνη και θέλει να μείνει μαζί μας και τα επόμενα χρόνια. Και εμείς τον θέλουμε στην ομάδα, καθώς είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες και κάνει τρομερό δίδυμο στη μεσαία γραμμή με τον Πέδρι.»

Μάλιστα όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι επαφές με την πλευρά του 28χρονου Ολλανδού διεθνή μέσου, για τη τριετή επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών έως το καλοκαίρι του 2029. Ο Ντε Γιονγκ είχε πέρσι εξαιρετική σεζόν υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ με δύο γκολ και άλλες τόσες ασίστ σε 46 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Η διάθεση του Ντε Γιονγκ να παραμείνει στην ομάδα της Βαρκελόνης φαίνεται και από την απόφαση του ν' αποδεχθεί μείωση στις αποδοχές του (από τα 22 εκατ. ευρώ ετησίως στα 17 εκατ.) για να μπορέσει να διευκολύνει τις διαδικασίες και τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στον καταλανικό σύλλογο.

Στο μεταξύ ο Ντέκο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τις εμφανίσεις του Μάρκους Ράσφορντ, που παίζει δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επισημαίνοντας πως είναι ευχαριστημένος από τις εμφανίσεις του:

«Συμφωνήσαμε το καλοκαίρι το δανεισμό με οψιόν αγοράς. Είμαστε ευχαριστημένοι μαζί του, αφού δίνει στην ομάδα αυτό που περιμέναμε. Είναι κορυφαίας ποιότητας, αν και είχε δύσκολα χρόνια στη Γιουνάιτεντ με αλλαγές στη διοίκηση. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για την επόμενη σεζόν.

Προς το παρόν, η προσοχή μας είναι στραμμένη στους αγώνες. Δεν είναι πολύ υψηλό το ποσό της αγοράς του, αλλά δεν χρειάζεται να το αποκαλύψω. Υπάρχει συμβόλαιο μεταξύ των συλλόγων και θα δούμε τι θα γίνει».