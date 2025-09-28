Με γκολ των Ντόβμπικ, Σουλέ, η Ρόμα επικράτησε 2-0 της Ελλάς Βερόνα στο Olimpico και με αγώνα περισσότερο έπιασε την Νάπολι στο Νο1 της Serie A.

Άλλη Ρόμα μοιάζει να είναι ακόμα και αν μιλάμε για τις πρώτες εβδομάδες του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι στον πάγκο. Αυτό μπορούμε να το πούμε μόνο και μόνο γιατί στην ίδια πρόταση υπάρχουν οι Giallorossi και η λέξη «κορυφή». Γιατί εκεί βρίσκεται το club της Αιώνιας Πόλης έστω και με αγώνα περισσότερο από την Νάπολι, η οποία έχει δύσκολη έξοδο στο San Siro με την Μίλαν.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 7’ με την κεφαλιά του Ντόβμπικ έπειτα από σέντρα του Τσέλικ, όμως στη συνέχεια δεν πατούσαν καλά και στο 28’ η Ελλάς είχε δοκάρι με τον Όρμπαν. Επικίνδυνη ήταν και στο δεύτερο μέρος η Βερόνα με τον Τζόβανε να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 49’ και τελικά η Ρόμα κατάφερε να κλειδώσει τη νίκη στο 80’ με τον Ματίας Σουλέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από φάση διαρκείας και να διαμορφώνει το τελικό 2-0.

Καμία σχέση τα πράγματα για την Φιορεντίνα, η οποία έμεινε στο 0-0 στην έδρα της νεοφώτιστης, Πίζα, με τους Viola να έχουν πλέον 3 βαθμούς και καμία νίκη έπειτα από 5 αγώνες. Σταμάτησε το καλό ξεκίνημα της Ουντινέζε η Σασουόλο καθώς τη νίκησε με 3-1 χάρη σε γκολ των Λοριεντέ, Ισμαέλ Κονέ, Ιανόνι, ενώ για τους Φριουλάνι είχε μειώσει ο Ντέιβις.