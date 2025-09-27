«Μπαμ» με Ιταλό διεθνή η Ανόρθωση!

Η Κυρία του κυπριακού ποδοσφαίρου ήρθε σε συμφωνία με τον 30χρονο Ιταλό διεθνή χαφ, Στέφανο Σένσι!

Ηχηρή προσθήκη για την Ανόρθωση που στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου στην Κύπρο συμφώνησε με ένα πολύ μεγάλο όνομα.

Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια, τα βρήκε όλα με τον Στέφανο Σένσι, ο οποίος μετακομίζει στο νησί της Αφροδίτης μετά από μία πενταετία (2019-24), που βρισκόταν στο δυναμικό της Ίντερ!

Ο 30χρονος μέσος, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Μόντσα έχει συμφωνήσει με την Ανόρθωση και αν περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά, τότε θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία για συμβόλαιο δύο ετών.