«Μπαμ» με Ιταλό διεθνή η Ανόρθωση!

Ηχηρή προσθήκη για την Ανόρθωση που στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου στην Κύπρο συμφώνησε με ένα πολύ μεγάλο όνομα.
Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια, τα βρήκε όλα με τον Στέφανο Σένσι, ο οποίος μετακομίζει στο νησί της Αφροδίτης μετά από μία πενταετία (2019-24), που βρισκόταν στο δυναμικό της Ίντερ!
Ο 30χρονος μέσος, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Μόντσα έχει συμφωνήσει με την Ανόρθωση και αν περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά, τότε θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία για συμβόλαιο δύο ετών.