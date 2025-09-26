Η Άρσεναλ «έδεσε» τον Σαλίμπα με νέο πενταετές συμβόλαιο

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός και η Άρσεναλ, συμφώνησαν για την επέκταση της συνεργασίας τους για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Άρσεναλ δένει για τα επόμενα χρόνια την άμυνά της. Οι «κανονιέρηδες» συμφώνησαν με τον Γουίλιαμ Σαλιμπά με νέο συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2030.

Ο Σαλιμπά είναι βασικός και αναντικατάστατος στο σύνολο του Μικέλ Αρτέτα. O υψηλόσωμος Γάλλος στόπερ βρίσκεται στην ομάδα από το 2019, όταν αποκτήθηκε έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ από την Σεντ Ετιέν.

Μέχρι το 2022 παραχωρήθηκε δανεικός σε Νις και Μαρσέιγ και από την έλευση του Ισπανού προπονητή στο τιμόνι των Λονδρέζων, έχει αποκτήσει σταθερά θέση βασικού.

Με τη φανέλα της Άρσεναλ έχει καταγράψει 139 συμμετοχές, με 7 γκολ και 3 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει 2 φορές το FA Cup.