Άρης: «Γλυκάθηκε» από τον Ντιαντί και τσεκάρει δύο πιτσιρικάδες από τη Σενεγάλη

Επιμένει να έχει στο ραντάρ του ο Άρης παίκτες από τη Σενεγάλη, αφού μετά και την περίπτωση του Ντιαντί φέρνει στη Θεσσαλονίκη δύο 18χρονους ποδοσφαιριστές σε μία κίνηση με τη μορφή επένδυσης για το μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα ο ένας αγωνίζεται ως αριστερός στόπερ και ο άλλος ως αριστερός εξτρέμ, έχοντας αξιολογηθεί θετικά από το τμήμα σκάουτινγκ του Άρη, το οποίο τους παρακολουθεί στενά τους τελευταίους μήνες.

Πρόκειται για μια επένδυση με ορίζοντα, αφού θεωρούν στους «Κιτρινόμαυρους» πως έχουν τα φόντα να εξελιχθούν σε σημαντικά «πρότζεκτ» για το προσεχές μέλλον.

Φυσικά αυτές οι περιπτώσεις έχουν ως παράδειγμα αυτό του Ντιαντί, ο οποίος δόθηκε δανεικός στην Αλ Ντιρίγια, με τον Άρη να εισπράττει 1,5 εκατ. ευρώ και που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 6,5.