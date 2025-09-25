Χακίμι: «Ψέμα μετά από ψέμα και πονάει...»

Ο Ασράφ Χακίμι μίλησε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τις κατηγορίες βιασμού που τον βαραίνουν, ξεσπώντας σε συνέντευξή του στο Canal+ της Γαλλίας.

Ο Μαροκινός αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει πιθανή δίωξη για υπόθεση που ερευνάται από τις Αρχές, με τον κίνδυνο ποινής φυλάκισης έως και 15 ετών εφόσον υπάρξουν επαρκή στοιχεία.

«Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ειπωθεί για μένα είναι ο βιασμός. Ψέμα μετά από ψέμα… Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ. Πονάει, για μένα αλλά και για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου που μια μέρα θα διαβάσουν όλα αυτά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χακίμι τόνισε ότι συνεργάστηκε από την πρώτη στιγμή με την αστυνομία, δίνοντας DNA και καταθέσεις, επιμένοντας στην αθωότητά του: «Ξέρω ποιος είμαι, ξέρω ότι δεν έχω κάνει τίποτα και ποτέ δεν θα το έκανα. Είμαι ήρεμος, έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και ελπίζω η αλήθεια να φανεί σύντομα».

Αναφέρθηκε, επίσης, στα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την καταγγέλλουσα, μια 24χρονη γυναίκα που επισκέφθηκε το σπίτι του τον Φεβρουάριο του 2023: «Όταν τα διάβασα ήταν σοκ, αν και δεν εξεπλάγην εντελώς γιατί στο επάγγελμά μας είμαστε εκτεθειμένοι. Ήταν δύσκολο να τα διαβάσω, αλλά πιστεύω ότι αυτά τα στοιχεία θα βοηθήσουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια».