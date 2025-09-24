Κριτική Ολυμπιακού: Φορμαρισμένος ο Ταρέμι, θετικό ντεμπούτο για Μάντσα

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-2 στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρας Aktor για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και το SDNA αξιολογεί την απόδοση των ποδοσφαιριστών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πασχαλάκης 8: Πολύ καλή εμφάνιση από το πορτιέρε του Ολυμπιακού που είπε «όχι» σε αρκετές ευκαιρίες των Αρκάδων, αλλά θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση στο γκολ του Εμμανουηλίδη.

Καλογερόπουλος 7: Θετική εμφάνιση για τον νεαρό αμυντικό των Πειραιωτών που αγωνίστηκε ως δεξί μπακ στην επανεμφάνιση του με την ανδρική ομάδα του συλλόγου.

Μπιανκόν 7: Βασικός μετά από αρκετά παιχνίδια ο Γάλλος στόπερ, στο πρώτο μέρος ήταν σταθερός και δεν αντιμετώπισε προβλήματα, στο δεύτερο είχε κάποια θέματα στην άμυνα.

Μάντσα 8: Καλό ντεμπούτο για τον νεαρό Βραζιλιάνο με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στο πρώτο ημίχρονο είχε εύκολο έργο, ενώ στο δεύτερο ήταν επίσης σταθερός.

Μπρούνο 7: Μετά από αρκετά ματς ο Μπρούνο επέστρεψε στα αρχικό σχήμα των «ερυθρόλευκων» και είχε καλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Γκαρθία 7: Αρκετές μάχες στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού από τον Ισπανό χαφ που ήταν ηγετικός στο κέντρο του γηπέδου.

Νασιμέντο 8: Ο Πορτογάλος μέσος αγωνίστηκε ως 8αρι στο ματς με τους Αρκάδες σε σχέση με το ντέρμπι «αιωνίων» που ξεκίνησε ως δεκάρι και δεν είχε και την καλύτερη εικόνα. Σήμερα ήταν άκρως θετικός και ο «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση.

Γιαζίτσι 7: Ο Τούρκος ήταν αρκετά δραστήριος, είχε την ασίστ στο δεύτερο τέρμα του Ταρέμι και απείλησε την εστία του Αστέρας Aktor με μακρινά σουτ κυρίως.

Καμπελά 6: Λίγα πράγματα και σήμερα από τον Γάλλο που προσπαθεί μεν να βοηθήσει επιθετικά, αλλά χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Πνευμονίδης 7: Προσπάθησε να απειλήσει επιθετικά τους Αρκάδες, ενώ είχε μεγάλη συμμετοχή στο δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού.

Ταρέμι 9: Εκπληκτική εμφάνιση για τον Ιρανό φορ με δύο τέρματα στο ενεργητικό του και συνολικά τέσσερα από τον ερχομό του στην Ελλάδα. Προσφέρει πολύτιμες λύσεις στην επίθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Κοστίνια 5: Έχασε τον Εμμανουηλίδη στη φάση του γκολ και γενικά αντιμετώπισε θέματα στην δεξιά πλευρά από τις επιθέσεις των γηπεδούχων.

Λιατσικούρας - : Αγωνίστηκε λίγα λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί.

Έσε - : Αγωνίστηκε λίγα λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί.

Ελ Κααμπί - : Αγωνίστηκε λίγα λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί.

Ποντένσε - : Αγωνίστηκε λίγα λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί.