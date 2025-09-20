Κόντης: «Μόνο νίκη με τον Ολυμπιακό - Μου αρέσει να υπηρετώ τον Παναθηναϊκό»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για την επιστροφή του στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα πράγματα στα οποία εστίασε ενόψει του κυριακάτικου (21/9) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό όπου θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του.

Δεύτερη επιστροφή στο Τριφύλλι για τον Έλληνα τεχνικό, ξανά με το "κουστούμι" του υπηρεσιακού έπειτα το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια. Ο Χρήστος Κόντης μίλησε στην Cosmote TV, στο πλαίσιο του pre game του ντέρμπι μέσα στην εκπομπή Sportshow για τις πρώτες μέρες του στο Κορωπί και το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως υπάρχει μόνο η νίκη στο μυαλό των Πρασίνων.

Αναλυτικά όσα είπε ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού:

Eίναι κάποιοι άνθρωποι στους οποίους πραγματικά αρέσουν τα δύσκολα. Νομίζω πως είστε μια τέτοια περίπτωση, οπότε μιλήστε μας για αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα σας…

«Ωραία ερώτηση… Καταρχήν θα ήθελα να πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πάλι στον Παναθηναϊκό, σ’ αυτόν τον οργανισμό. Σ’ αυτή τη μεγάλη ομάδα που μου αρέσει να υπηρετώ. Σίγουρα είναι μια πρόκληση για μένα ακόμη και τη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα μπορεί να μην φαίνονται καλά. Εγώ βλέπω τα θετικά στοιχεία και αυτά είναι πως έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ και πάνω σ’ αυτό πρέπει να βασιστούμε. Να τους τονώσουμε, να τους εμψυχώσουμε λίγο, γιατί προφανώς λόγω των αποτελεσμάτων υπάρχει μια γκρίνια, υπάρχει μια αρνητικότητα αλλά όπως είπα εγώ βλέπω πάντα τη θετική πλευρά. Είμαστε εδώ όλοι μαζί να βοηθήσουμε, για να κάνουμε κάτι καλό».

Ένας προπονητής τι είναι αυτό που πρωτίστως προσπαθεί ν’ αλλάξει σ’ αυτές τις λίγες προπονήσεις πριν από ένα μεγάλο ντέρμπι;

«Δύο πράγματα. Το ένα είναι σίγουρα το τακτικό κομμάτι, το οποίο θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Πάντα λέω πως όταν έχεις παίκτες υψηλού επιπέδου, είναι πάρα πολύ εύκολο να το αλλάξεις. Αρκεί η ιδέα, αρκεί η καθοδήγηση, αρκεί η σωστή πληροφορία για να αντιληφθεί ο παίκτης τι πρέπει να κάνει και να ακολουθήσει ένα πλάνο. Και το δεύτερο είναι να τους ανεβάσεις. Να επιστρέψουν τα χαμόγελα, να τους πεις δύο κουβέντες που μπορεί να τους αγγίξουν. Αυτά είναι πράγματα που τα έχεις ή δεν τα έχεις. Εγώ πιστεύω ότι έχω αυτό το «άγγιγμα» με τους παίκτες και ευελπιστώ αυτή η επαφή που θα έχουμε και αυτή η συνεργασία λεκτική, νοητική, σωματική όπως θέλουμε να την πούμε, θα βγάλει κάτι καλό».

Ένα από τα βασικά προβλήματα των δύο τελευταίων αποτελεσμάτων ήταν η έλλειψη συγκέντρωσης σε αρκετούς τομείς του παιχνιδιού. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση σ’ αυτό το κομμάτι συγκεκριμένα;

«Προσωπικά την έλλειψη συγκέντρωσης κάποιες φορές την εκλαμβάνω και σαν έλλειψη όπως είπα και πριν σωστής πληροφορίας. Όταν ο παίκτης μπαίνει σε μια διαδικασία, σ’ ένα παιχνίδι και ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, θεωρώ ότι αναγκάζεται αφού έχει εντολές να πρέπει να τις ακολουθήσει. Είναι επαγγελματίας, πρέπει να ακολουθήσει ένα πλάνο, άρα το να μην είναι συγκεντρωμένος για μένα δεν είναι κάτι που διορθώνεται λέγοντας του κάτι. Για μένα τη συγκέντρωση θα πρέπει να την έχουμε, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε κάτι, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Η συγκέντρωση θα έρθει γιατί θα υπάρχει πλάνο».

Ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το έχετε ζήσει απ’ όλες τις απόψεις. Βάσει και της εικόνας του αντιπάλου, τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει;

«Kαταρχήν θα πρέπει να παίξει το παιχνίδι όπως του αρμόζει. Δηλαδή παίζει με τον Ολυμπιακό, είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδας, είναι ένα ματς των αιωνίων αντιπάλων. Έτσι θα πρέπει να το δούμε, παίζουμε στην έδρα μας και για εμάς ο μόνος στόχος και η σκέψη είναι η νίκη, γιατί αυτή θα μας δώσει πάρα πολλά. Εννοείται πως παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει πολύ καλή ομάδα, έναν πολύ καλό προπονητή και θα πρέπει να σεβαστούμε και να υπολογίσουμε ότι υπάρχει αυτό το δεδομένο. Όμως από εκεί πέρα όταν παίζεις στην έδρα σου θα πρέπει να βρεις τον τρόπο, με το τακτικό πλάνο, με την ψυχή που θα βγάλεις με το πόσο… συγνώμη θα το πω λαϊκά, θα γουστάρεις να παίξεις αυτό το παιχνίδι, να πάρεις τους τρεις βαθμούς».