Πρόταση Κουλούρη για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ιωνικού και όχι μόνο!

O Ιωνικός Νικαίας ΑΟ γνωστοποίησε τις προθέσεις του δραστήριου επιχειρηματία στις τάξεις της Γ' Εθνικής και του Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, παίρνοντας εξ' ολοκλήρου τη διαχείριση της ομάδας από τον Ιωάννη Τσιριγώτη και με στόχο να ενισχύσει τα υπόλοιπα τμήματα στο στο μέτρο του δυνατού.

Ο Ερασιτέχνης Ιωνικός ανακοίνωσε τα πρόσωπα που απαρτίζουν τις διοικούσες επιτροπές ανά τμήμα και τις εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, όπου ο Δημήτρης Κουλούρης από «συμπαίκτης» της οικογένειας Τσιριγώτη θέλει να πάρει τα ηνία και να συμβάλει στην αναγέννηση των «κυανόλευκων» που θα συμμετάσχουν, φέτος, στον 6ο όμιλο της Γ' Εθνικής.

Αναλυτικά, η ενημέρωση του Ιωνικού Νικαίας ΑΟ με τις διοικούσες επιτροπές ανά τμήμα και η επίσημη πρόταση του Δημήτρη Κουλούρη για το ποδόσφαιρο:

«Προς ενημέρωση του φίλαθλου κόσμου του Ιωνικού

Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε, ως νέο διοικητικό σχήμα, τη διοίκηση του Ερασιτέχνη Ιωνικού, είχαμε δεσμευθεί ότι όλα τα ζητήματα θα διέπονται από πλήρη διαφάνεια, νομιμότητα και τακτική ενημέρωση των μελών και των φιλάθλων.

Σε όλα τα τμήματα του συλλόγου συγκροτήθηκαν νέες Διοικητικές Επιτροπές, οι οποίες υπέγραψαν ιδιωτικά συμφωνητικά που συντάχθηκαν από το νομικό τμήμα, το οποίο εκπροσωπεί εφεξής την ομάδα μας.

Τα τμήματα που υπέγραψαν τα ανωτέρω συμφωνητικά είναι τα εξής με τις διοικητικές τους επιτροπές:

Κολύμβηση: ΓΚΙΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Υπεύθυνος Δ.Σ. Α.Ο ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ:

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καλαθοσφαίριση Ανδρών: ΛΕΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Υπεύθυνος Δ.Σ. Α.Ο ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ:

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Υδατοσφαίριση: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Υπεύθυνος Δ.Σ. Α.Ο ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ:

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πετοσφαίριση: ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Υπεύθυνος Δ.Σ. Α.Ο ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ:

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καλαθοσφαίριση Γυναικών: ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΠΟΠΗ

Υπεύθυνη Δ.Σ. Α.Ο ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

Πυγμαχία: ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Υπεύθυνος Δ.Σ. Α.Ο ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ:

ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αντισφαίριση: ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Υπεύθυνος Δ.Σ. Α.Ο ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ:

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Άρση Βαρών: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΣ

Υπεύθυνος Δ.Σ. Α.Ο ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

Αναφορικά με το Ποδοσφαιρικό Τμήμα, η ομάδα διαχειριζόταν μέχρι σήμερα, υπό την ιδιότητα των χορηγών, από τον κ. Ιωάννη Τσιριγώτη με τη συνδρομή του κ. Δημητρίου Κουλούρη, ο οποίος προτάθηκε από τον κ. Τσιριγώτη ως συνεργάτης και συμπαίκτης του για το καλό της ομάδας, χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει προσωπική επαφή.

Υπήρξαν συζητήσεις για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, αντίστοιχου με εκείνα των υπολοίπων τμημάτων, με τα ονόματα των κ. Ιωάννη Τσιριγώτη, Βασιλείου Αλεξιάδη και Νικολάου Ευθυμίου. Κατόπιν αιτήματος, το συμφωνητικό τέθηκε υπό τον έλεγχο νομικών συμβούλων των ενδιαφερομένων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Δημήτριος Κουλούρης ζήτησε συνάντηση γνωριμίας. Ο Αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη, κ. Ευάγγελος Νικολόπουλος, ενημέρωσε σχετικά τον κ. Ιωάννη Τσιριγώτη, ο οποίος μας γνωστοποίησε ότι δεν υπήρχε αντίρρηση, πλην όμως ο ίδιος δεν θα μπορούσε να παραστεί. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα· εντούτοις, όταν ανακοινώθηκε ότι έχει αποσταλεί συμφωνητικό προς έλεγχο, εκφράστηκαν διαφωνίες και επισημάνθηκε ότι ο βασικός χρηματοδότης του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο ίδιος ο κ. Κουλούρης.

Σήμερα το πρωί περιήλθε στα γραφεία μας το ακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα:

Θέμα: ΥΠΟΨΙΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΙΩΝΙΚΟΥ

Κύριοι,

Σε συνέχεια της συζήτησης που είχαμε στα γραφεία του συλλόγου σας, στις 12/09/2025 και ώρα 17:00, θα ήθελα να σας ανακοινώσω την πρόθεσή μου να αναλάβω εξ ολοκλήρου το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου, καθώς επίσης και να προσφέρω τη βοήθειά μου, στο μέτρο του δυνατού, και στα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Κουλούρης

Φ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ

Εμπορία Ιατρικών Ειδών

Αγνώστων Ηρώων 60-62, 14231 Ν. Ιωνία

Τηλ. 210 2716885

Για την ανωτέρω εξέλιξη ενημερώθηκε εκ νέου ο κ. Ιωάννης Τσιριγώτης. Ωστόσο, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ερασιτέχνη Ιωνικού, τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως έχουμε δεσμευθεί εξαρχής, ο φίλαθλος κόσμος του συλλόγου θα ενημερώνεται για όλα τα σημαντικά ζητήματα.

Κατά συνέπεια, θα κληθούν όλα τα νομίμως εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου, προκειμένου να ενημερωθούν και να αποφασίσουν επί του ζητήματος. Εφόσον δεν υπάρξει ομόφωνη απόφαση, θα προκηρυχθεί άμεσα ψηφοφορία καθώς πρέπει να ληφθεί απόφαση, δεδομένου ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα πρωταθλήματα.

Παράλληλα αν κάποιο μέλος του Ιωνικού Νίκαιας επιθυμεί να παρουσιάσει κάποια πρόταση καλείται να το κάνει στην συνέλευση.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Ιωνικού

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Αριστειδόπουλος»