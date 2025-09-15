Επικό: Ο Αλέγκρι ξεσπάει και βγαίνει κυριολεκτικά από τα ρούχα του (vid)

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έφυγε με κόκκινη από τον πάγκο της Μίλαν στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Μπολόνια και από τα νεύρα του ξεκίνησε να βγάζει τα ρούχα του.

Ο Αλέγκρι διαφώνησε με την απόφαση από το VAR και τον διαιτητή για τη φάση όπου στα τελευταία λεπτά της νίκης (1-0) της Μίλαν επί της Μπολόνια, υπήρξε πτώση του Ενκουνκού.

Ο προπονητής των «ροσονέρι» ζήτησε πέναλτι αλλά μόλις είδε πως δεν πήρε τίποτα, άρχισε να φωνάζει στον διαιτητή, ο οποίος τον έστειλε εκτός γηπέδου με συνοπτικές διαδικασίες.

Αυτό ήταν που ανάγκασε τον Αλέγκρι να βγάλει αμέσως το σακάκι από τα νεύρα του και πήγε στον τέταρτο διαιτητή, με έναν εκ των συνεργατών του να τον συγκρατεί ώστε να αποφευχθεί κάτι παραπάνω.