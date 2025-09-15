Μεντιλίμπαρ και Βαλβέρδε αντάλλαξαν ευχές: «Μακάρι να συναντηθούμε στο Champions League»

Οι προπονητές του Ολυμπιακού και της Μπιλμπάο αντάλλαξαν δημόσια ευχές ενόψει της πρεμιέρας τους στο Champions League.

Στον πάγκο της Αθλέτικ βρίσκεται ο αγαπημένος της "ερυθρόλευκης" εξέδρας, Ερνέστο Βαλβέρδε και σε εκείνον του Ολυμπιακού ένας Βάσκος με παρελθόν στην Μπιλμπάο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παρά ταύτα δεν είναι τα μοναδικά πρόσωπα που συνδέουν τις δύο ομάδες, αφού ο Ντάνι Γκαρθία των Περαιωτών αγωνίστηκε για έξι χρόνια στην ισπανική ομάδα, ενώ ο Πάμπλο Ορμπάιθ φόρεσε στο παρελθόν τα ερυθρόλευκα.

“To “Καραϊσκάκη” στο Champions League, υπέροχες αναμνήσεις“, ανέφερε αρχικά ο Ερνέστο Βαλβέρδε.

“Το πρώτο παιχνίδι του Champions League θα είναι στο Σαν Μαμές. Τι σπουδαίο γήπεδο!”, είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ακολούθησε ο Πάμπλο Ορμπάιθ: “Η Αθλέτικ και ο Ολυμπιακός έχουν πολλά περισσότερα κοινά πέρα από τα χρώματά τους”.

“Πάθος και υπερηφάνεια για το ποδόσφαιρο στο γήπεδο και στις κερκίδες”, σημείωσε ο Ντάνι Γκαρθία.

“Πάμε Ολυμπιακέ”, έδωσε το σύνθημα ο Ορμπάιθ. “Μέχρι το τέλος, Αθλέτικ“, απάντησε ο Γκαρθία.

“Καλή τύχη Ολυμπιακέ”, ήταν η ευχή του Ερνέστο Βαλβέρδε, “πάμε Αθλέτικ”, είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που συνέχισε: “θα ήταν υπέροχο να αντιμετωπίσουμε ο ένας τον άλλο στο Champions League”, με τον τεχνικό της Μπιλμπάο να συμφωνεί.

