Άρρωστος σε όλα τα επίπεδα ο Παναθηναϊκός, η… πράσινη Κηφισιά του τρομερού Τετέη τον έριξε στο καναβάτσο με 3-2 πληρώνοντας όλες τις τραγικές αποφάσεις του εντός κι εκτός γηπέδου.

Βαρριά άρρωστος έδειξε ότι είναι ο Παναθηναϊκός μετά και τη σημερινή ήττα ξεφτίλα από τη νεοφώτιστη Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (3-2) και μάλιστα με ανατροπή, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αντρέα Τετέη.



Οι πράσινοι φάνηκαν ανίκανοι και λίγοι για πρωταθλητισμό και η… πράσινη Κηφισιά τον έριξε στο καναβάτσο, αφήνοντάς τον με μόλις ένα βαθμό και δίχως νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Ρουί Βιτόρια έδωσε φανέλα βασικού για πρώτη φορά στον Ρενάτο Σάντσες προτιμώντας τον από τον Ανταμ Τσέριν και επέλεξε τον Ντάνιελ Μαντσίνι στο δεξί φτερό με δεδομένες τις απουσίες των Πελίστρι και Τετέ.



Ο Πορτογάλος μέσος κινήθηκε προς την αριστερή πλευρά και μαζί με τον Φίλιπ Τζούρισιτς ήταν οι πιο δραστήριοι παίκτες του Παναθηναϊκού, που εμφανίστηκε σε γενικές γραμμές άνευρος στο ξεκίνημα του ματς και δίχως υψηλές εντάσεις στη φάση ανάπτυξης.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο από την πλευρά της Κηφισιάς, στο πρώτο του ματς ως προπονητής απέναντι στον Παναθηναϊκό, είχε ως στρατηγική τις μεγάλες μπάλες από την άμυνά προκειμένου να αποφύγει το πρέσινγκ και έδωσε έμφαση στις άμεσες μεταβάσεις (επιθετικό τρανζίσιον), έχοντας ως target man τον θηριώδη Τετέη.

Με αυτόν τον τακτικό τρόπο, αλλά και με μεγάλη επιθετικότητα και αποφασιστικότητα στα μαρκαρίσματα, η Κηφισιά αιφνιδίασε το τριφύλλι στα πρώτα λεπτά. Αρχικά προειδοποίησε στο 5’ μετά από ωραία συνεργασία του Πόμπο με τον Τετέη και προβολή του Πόμπο από τη μικρή περιοχή πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και άνοιξαν το σκορ στο 7’ όταν ο Τετέη ευνοήθηκε από τις κόντρες, σε διεκδίκηση της μπάλας, μπήκε στην περιοχή από πλάγια δεξιά και πλάσαρε στα δίχτυα (1-0)!

Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να ισοφαρίσει άμεσα, χάρη στον Τζούρισιτς που πρόλαβε να τσιμπήσει τη μπάλα από τον Σιμόν ο οποίος βρήκε καθαρά το πόδι του και τον ανέτρεψε εντός περιοχής (12’). Ο διαιτητής Κατοίκος δεν αντιλήφθηκε την οφθαλμοφανή παράβαση και χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR Φωτιά για να πάει στον επανέλεγχο και να καταλογίσει την εσχάτη των ποινών. Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και τον Ραμίρες στην απέναντι γωνία (1-1) στο 15’.

Δύο λεπτά αργότερα (17’) μετά από ωραία ενέργεια του Τζούρισιτς και πάσα στον Κυριακόπουλο που έκανε τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι, η προβολή του Μαντσίνι έφυγε άουτ, όπως και το διαγώνιο σουτ του Τζούρισιτς στο 21’. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έξι λεπτά αργότερα έβγαλε μόνο του τον Μαντσίνι (27’) με τον Ραμίρες αλλά ο Αργεντινός νικήθηκε από τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς και απόλεσε τεράστια ευκαιρία σε μία φάση που ο βοηθός Παγουρτζής σήκωσε τη σημαία του κι έδωσε οφ σάιντ, ωστόσο, ο Μαντσίνι φάνηκε να καλύπτεται.

Αυτή ήταν και η τελευταία υποσχόμενη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, καθώς στο υπόλοιπο διάστημα ο ρυθμός ήταν υποτονικός με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας (66%-34%) αλλά την Κηφισιά να είναι επικίνδυνη και να έχει ίδιες τελικές (πέντε) με το τριφύλλι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και στο 50’ ο Μαντσίνι αστόχησε σε (δεύτερο) ανεπανάληπτο τετ α τετ πλασάροντας άουτ, σε μία φάση που και πάλι φάνηκε να καλύπτεται παρότι υποδείχθηκε οφ σάιντ.

Τρία λεπτά αργότερα (53’), εντούτοις, το τριφύλλι έφτασε στην ανατροπή. Ο Ρενάτο Σάντσες έστρωσε στον Κυριακόπουλο, αυτός σέντραρε από αριστερά σε ένα χώρο που ο τερματοφύλακας Ραμίρες έδειχνε ότι είχε τον έλεγχο της φάσης. Ομως η μπάλα του έφυγε από τα χέρια, χτύπησε στο πόδι του Σφιντέρσκι και κατέληξε στα δίχτυα (1-2).

Ο Ρουί Βιτόρια στο 67’ έδωσε το βάπτισμα του πυρός στον Ντέσερς, ενώ δύο λεπτά μετά ο Σεμπάστιαν Λέτο άλλαξε το σχηματισμό της Κηφισιάς σε 3-5-2.

Στο 71’ ο Ρενάτο Σάντσες έκανε την προβολή μετά από εκτέλεση φάουλ του Τσέριν αλλά ο Ραμίρες απομάκρυνε τη μπάλα.

Οκτώ λεπτά αργότερα (79’) ο Τετέη πήρε τη μονομαχία από τον Πάλμερ-Μπράουν και στη συνέχεια «χόρεψε» τον Τσιριβέγια και σέρβιρε στο πιάτο το γκολ στον Παντελίδη που διαμόρφωσε το 2-2!

Σαν να μην έφτανε αυτό για τον Παναθηναϊκό, η Κηφισιά στο 90+4’ πέτυχε και τρίτο γκολ, με τον Τετέη και πάλι πρωταγωνιστή, παρότι σκόρερ ήταν ο Σόουζα που πήρε το ριμπάουντ μετά την απόκρουση του Ντραγκόφσκι (3-2)!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο / 4-2-3-1): Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόριν, Χουχούμης (69’ Εμπο), Πέρεθ (69’ Ντίαζ), Βιγιαφάνιες, Παντελίδης, Πόμπο, Αντονίσε (82’ Σμπώκος), Τετέη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια / 4-2-3-1): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87’ Πάντοβιτς), Ρενάτο, Μαντσίνι (82’ Ζαρουρί), Μπακασέτας (67’ Τσέριν), Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι (67’ Ντέσερς).