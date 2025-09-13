Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε για 65 λεπτά στο «Γεντί Κουλέ» απέναντι στον ΟΦΗ, αλλά οι Σούβλατζης και Παπανικολόπουλος που πέρασαν από τον πάγκο, έδωσαν τη «λύση» για τη νίκη και το 2/2 του Δικεφάλου στη Super League K19.

Στο «Γεντί Κουλέ» του Ηρακλείου ταξίδεψε ο Δικέφαλος να αντιμετωπίσει τον -πάντα επικίνδυνο- ΟΦΗ, που δύο σερί σεζόν του «χαλάει» τα σχέδια.

Σε τρεις αλλαγές προχώρησε ο Πέτρος Τσιαπακίδης στη βασική 11άδα συγκριτικά με την πρεμιέρα απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Αυγητίδης πήρε τη θέση του Καλπάκη στα στόπερ, ενώ οι Αρετής-Κρομμύδας βρέθηκαν στα «φτερά» της επίθεσης, αντί των Τσίτσιλα-Μπέρδου.

Πρώτη καλή στιγμή για τους Θεσσαλονικείς στο 5ο λεπτό με τον Ελευθεριάδη να εκτελεί απευθείας το φάουλ από καλό σημείο, με τον Κουκουριτάκη να μπλοκάρει. Οι Κρητικοί «απάντησαν» στις ευκαιρίες στο 16΄, όταν ο Αντωνακάκης σούταρε από διαγώνια θέση με τον Μπελερή να λέει «όχι».

Ένα παιχνίδι με λιγοστές φάσεις από εκεί και πέρα, με τη ζέστη να... επικρατεί και να δυσκολεύει τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με μία κεφαλιά του αρχηγού του ΠΑΟΚ, Τσίτσκα στο 43΄ να καταλήγει ψηλά και τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Με την έναρξη της επανάληψης ο ΟΦΗ είχε την κατοχή χωρίς να απειλεί άμεσα την εστία του Μπελερή. Στο 63΄οι γηπεδούχοι βγήκαν στην κόντρα με το πλασέ του Σιτμαλίδη να καταλήγει άουτ. Στο επόμενο λεπτό ήρθε η κίνηση-ματ από τον πάγκο και το... χέρι του Πέτρου Τσιαπακίδη.

Μέσα οι Σούβλατζης και Παπανικολόπουλος στις θέσεις των Τουρσουνίδη και Στύλου, με τον Έλληνα τεχνικό να «φρεσκάρει» την επίθεσή του, ψάχνοντας λύση στον «γρίφο» του ΟΦΗ.

Ο 16χρονος φορ του Δικεφάλου χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να βρει δίχτυα. Στο 67΄ο Σούβλατζης εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των αμυντικών του ΟΦΗ και πλάσαρε προ κενής εστίας για το 0-1 του ΠΑΟΚ.

Οι Κρητικοί πριν καλά προλάβουν να φέρουν αντίδραση, είδαν τους φιλοξενούμενους να «σφραγίζουν» τη νίκη. Με τη συμπλήρωση 72 λεπτών αγώνα, ο Παπανικολόπουλος πλάσαρε για το 0-2, «λυτρώνοντας» τη ομάδα του και δικαιώνοντας τον Πέτρο Τσιαπακίδη.

Ο ΟΦΗ δεν τα παράτησε όμως και προειδοποίησε με τους Κοζυράκη-Δάρλα, πριν ο Μπαλάσης στο 87΄ μειώσει σε 1-2 και ξαναβάλει τους Κρητικούς στο... παιχνίδι. Ο Ελευθεριάδης όμως στο 90΄με μαγική απευθείας εκτέλεση φάουλ «έγραψε» το τελικό 1-3.

Με τη νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα, με τον ΟΦΗ να παραμένει στον ένα μόλις βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό, ενώ οι Κρητικοί αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Λεβαδειακό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΦΗ Κ19 (Μανώλης Πατεμτζής): Κουκουριτάκης, Λαγουδάκης(73΄Κοζυράκης), Καινουργιάκης, Κοντεκάς(89΄Καρβούνης), Μπαλάσης, Τούφας, Ασμαριανάκης(65΄Χέιλυ), Κουτσουπιάς(46΄Δάρλας) , Αντωνακάκης(65΄Βγόντζας), Σιτμαλίδης

ΠΑΟΚ Κ19 (Πέτρος Τσιαπακίδης): Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αυγητίδης, Ελευθεριάδης, Γκιόκα(84΄Οικονόμου), Κρομμύδας(46΄Τσίτσιλας), Αρετής(75΄Κυριαζίδης), Τουρσουνίδης(64΄Παπανικολόπουλος), Στύλος(64΄Σούβλατζης)