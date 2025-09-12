Όταν ο Ρικάρντο Σα Πίντο ήθελε να πάρει τον… δικό του Ζοάο Μάριο στον ΟΦΗ

Τι συνδέει τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό που βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, με τον άλλοτε τεχνικό της κρητικής ομάδας; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Με έντεκα χρόνια (και κάτι) καθυστέρηση, έστριψε ο Ζοάο Μάριο το τιμόνι προς την Ελλάδα.

Βλέπετε, πριν από το επερχόμενο αντάμωμα στην ΑΕΚ με τον παλιό του γνώριμο κι άλλοτε προπονητή του στην Λοκομοτίβ Μόσχας, Μάρκο Νίκολιτς, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός «φλέρταρε» στο μακρινό παρελθόν με την μεταγραφή του σε άλλη ελληνική ομάδα, στον πάγκο της οποίας καθόταν – εκείνη την περίοδο – άλλος τεχνικός του με τον οποίο είχε άριστη συνεργασία στην β΄ομάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Για να περάσουμε στο «παρασύνθημα» της υπόθεσης, τον χειμώνα του 2013, ο τεχνικός του ΟΦΗ, Ρικάρντο Σα Πίντο, διαπραγματευόταν με τη διοίκηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας την μετακόμιση του τότε 20χρονου Ζοάο Μάριο στο Ηράκλειο.

Ο Σα Πίντο τον γνώριζε πολύ καλά από την κοινή θητεία τους στην δεύτερη ομάδα των «Λιονταριών» και επί της ουσίας ήταν ο προπονητής που του έδωσε την ευκαιρία να γίνει επαγγελματίας και να καθιερωθεί τα επόμενα χρόνια στο ρόστερ της πορτογαλικής ομάδας.

Από την πλευρά του ο Ζοάο Μάριο ήθελε να έρθει στον ΟΦΗ λόγω της παρουσίας του Ρικάρντο Σα Πίντο, εν τέλει όμως κατέληξε – ως δανεικός – στην Σετουμπάλ.

Ιδού τι σημείωνε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Record» τον Νοέμβριο του 2013 σχετικά με το ενδιαφέρον του ΟΦΗ και του Ρικάρντο Σα Πίντο για τον Ζοάο Μάριο.

«Ο Ρικάρντο Σα Πίντο θέλει να πάρει στον ΟΦΗ τον Ζοάο Μάριο Εντουάρντο ως δανεικό από την Σπόρτινγκ, στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Πίντο γνωρίζει αρκετά καλά τις δυνατότητες του διεθνούς με την εθνική ομάδα Κ21 της Πορτογαλίας ενώ τον είχε παίκτη στα τμήματα υποδομής της Σπόρτινγκ την σαιζόν 2011 – 2012. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ήδη μιλήσει με την διοίκηση της Σπόρτινγκ όπου την έχει ενημερώσει για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να γίνει η μεταγραφή του κεντρικού μέσου.

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο τόνισε στις συζητήσεις του με την Σπόρτινγκ ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο δυνατό από την δεύτερη κατηγορία του πορτογαλικού πρωταθλήματος και αυτή η διαφορά δυναμικότητας θα δώσει την δυνατότητα στον Ζοάο Μάριο Εντουάρντο να βελτιωθεί αγωνιζόμενος στην ελληνική Σούπερ Λιγκ αλλά και να ωριμάσει αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Σπόρτινγκ.

Ωστόσο, ενδιαφέρον για τον Ζοάο Μάριο δεν έχει εκδηλώσει μόνο ο ΟΦΗ αλλά και η βελγική Σερκλ Μπριζ που επίσης θέλει να πάρει δανεικό τον Πορτογάλο διεθνή ενώ φαίνεται ότι πράγματι υπάρχει θέμα αποχώρησης του μετά το επεισόδιο που είχε με τον Αμπέλ Φερέιρα.

Πληροφορίες της Record αναφέρουν ότι ο Ζοάο Μάριο ήρθε σε σύγκρουση με τον προπονητή της Σπόρτινγκ B όταν αντικαταστάθηκε σε ένα παιχνίδι με την Μαδέϊρα».