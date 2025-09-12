Οδεύει στην Ανόρθωση ο Μάγκνουσον

Στην Κύπρο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον αποτέλεσε ένα πολύτιμο «γρανάζι» στην μηχανή του Παναθηναϊκού, όντας ο στόπερ που έφτιαχνε παιχνίδι από πίσω και συμμετείχε στο build-up.

Οι τραυματισμοί ωστόσο τον ταλαιπώρησαν πολύ και δεν του επέτρεψαν να δώσει το μάξιμουμ, με τον Ισλανδό να αποχωρεί ως ελεύθερος στο φινάλε της περσινής σεζόν.

Έκτοτε αναζητά ομάδα και σύμφωνα με το «kerkida.net» θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, αφού βρίσκεται ήδη στο νησί για να επισημοποιήσει την συμφωνία του με την Ανόρθωση.

Για την ιστορία, με την πράσινη φανέλα μέτρησε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας και 2 γκολ.