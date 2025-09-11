Η ΑΕΚ δώρισε και απινιδωτές στα σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας!

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας που αναπτύσσεται με τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας καθώς εκτός από την παράδοση αθλητικού υλικού προχώρησε και στη δωρεά απινιδωτών για τα σχολεία της πόλης!

Θυμίζουμε πως προχθές, ο Δήμαρχος Γιάννης Τομπούλογλου, είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΑΕΚ προκειμένου να προχωρήσει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας που θέτει την ΑΕΚ στο πλευρό του Δήμου και των Δημοτών.

Στη συνάντηση αυτή ήταν: ο Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Mηνάς Λυσάνδρου, ο Β΄Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Αλέξης Αλεξίου και ο Αρμόδιος για τις σχέσεις ΠΑΕ ΑΕΚ και Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, Νίκος Παντερμαλής.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας

Σε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, Γιάννη Τομπούλογλου και στελεχών της Δημοτικής Αρχής, με αντιπροσωπεία της Διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Εκ μέρους του Δήμου, στη συνάντηση μετείχαν, εκτός του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κώστας Τομπούλογλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για τις σχέσεις του Δήμου με την ΑΕΚ, Βασίλης Γεωργιάδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, Χρήστος Δεστούνης.

Οι δυο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ξεκινήσει μια ευρεία συνεργασία σε πολλά επίπεδα, με στόχο η ΑΕΚ να σταθεί δίπλα στην πόλη και τους δημότες της μέσα από δράσεις, χορηγίες και κοινές πρωτοβουλίες.

Το πρώτο βήμα αυτής της συνεργασίας ήδη ξεκίνησε, με την παράδοση αθλητικού υλικού και απινιδωτών για τα σχολεία του Δήμου.