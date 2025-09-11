Η Άρσεναλ «τρέχει» για να ανανεώσει τα συμβόλαια των Σάκα-Σαλίμπα

Οι «κανονιέρηδες» έχουν καταθέσει τις προτάσεις ανανέωσης στους δύο ποδοσφαιριστές, θέλοντας να τελειώσουν άμεσα με τις συζητήσεις.

Ο Μπουκάγιο Σάκα και ο Γουίλιαμ Σαλίμπα αποτελούν δύο βασικότατα γρανάζια της Άρσεναλ, με τα συμβόλαια των δύο ποδοσφαιριστών να ολοκληρώνονται το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με το «TeamTalk», μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία, οι ιθύνοντες των «κανονιέρηδων» έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ανανέωση των συμβολαίων του Σάκα και του Σαλίμπα.

Οι επιτελείς της Άρσεναλ έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στους δύο ποδοσφαιριστές, με τις συζητήσεις να προχωρούν με γρήγορο ρυθμό, αφού οι «κανονιέρηδες» θέλουν να «δέσουν» άμεσα τον Άγγλο εξτρέμ και τον Γάλλο στόπερ.