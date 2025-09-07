Επιστροφή Κετσπάγια στην Ανόρθωση

O Τιμούρ Κετσπάγια μετά από τρία χρόνια επιστρέφει στον πάγκο της Ανόρθωσης, με την κυπριακή ομάδα να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον έμπειρο προπονητή.

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ -μεταξύ άλλων- έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την Ανόρθωση, αφού αυτή θα είναι η τρίτη του θητεία στον πάγκο της, ενώ έχει φορέσει και την φανέλα της ως ποδοσφαιριστής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ανόρθωσης αναφέρει:

«Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τον Τιμούρ Κετσπάγια έως και το 2028.

Ο κύριος Κετσπάγια μαζι με τους συνεργάτες του, Μιχάλη Μιχαήλ και Soso Chedia, αναλαμβάνουν τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας μας στην πιο δύσκολη χρονιά της.

Ο άνθρωπος που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους Ανορθωσιάτες δηλώνει παρών στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας για την επιβίωση.

«Η ψυχή δεν είναι λόγια, είναι παρουσία, και όσοι την έχουν, δεν λυγίζουν σε καμία δυσκολία».

Καλωσόρισες στο σπίτι σου, Τιμούρ Κετσπάγια».