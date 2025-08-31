Η Φενέρ έκανε δυναμικό μπάσιμο για τον Έντερσον

Η Φενέρμπαχτσε κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα, θέλοντας να προλάβει την αιώνια αντίπαλο, Γαλατασαράι.

Η «Τσιμ Μπομ» ήταν η πρώτη που ενδιαφέρθηκε για τον έμπειρο πορτιέρε, ωστόσο η πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ απορρίφθηκε από την Μάντσεστερ Σίτι και έτσι το ενδιαφέρον καταλάγιασε.

Η Φενέρμπαχτσε, έκανε άμεσα την κίνησή της, ενημερώθηκε από την Σίτι για το κόστος της ενδεχόμενη μεταγραφής και κατέθεσε πρόταση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Πλέον, οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων είναι σε προχωρημένο στάδιο με τον Έντερσον να είναι σύμφωνος στο να μετακομίσει στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.

Εφόσον, μάλιστα επιτευχθεί το deal ανάμεσα σε Φενέρ και Σίτι, τότε θα ενεργοποιηθεί και η προφορική συμφωνία των «Πολιτών» με τον Τζίτζι Ντοναρούμα, με τον Ιταλό να περιμένει την αποχώρηση του Έντερσον.