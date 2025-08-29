Παιχνίδια που δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις

Η πρόκριση στην Σαμψούντα που ήταν το μοναδικό ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, το «αντίο» του Ιωαννίδη, η ανάγκη για δύο μεγάλες προσθήκες και η σημερινή κλήρωση. Γράφει ο Στέφανος Αλαφάκης.

Τέλη Αυγούστου, όταν κρίνεται η παρουσία σου στην League Phase μιας μεγάλης διοργάνωσης, μοναδικός στόχος είναι η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός πήγε στην Τουρκία έχοντας το προβάδισμα του 2-1 από το πρώτο παιχνίδι, ήταν άριστος τακτικά, κράτησε πολύ εύκολα στο «0» τους Τούρκους και εξασφάλισε ένα εισιτήριο για την δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ναι, το «Τριφύλλι» δεν έθελξε με την εμφάνισή του, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός του. Ο Ρουί Βιτόρια φάνηκε ότι δούλεψε σωστά το παιχνίδι και παρουσίασε μια ομάδα πνευματικά έτοιμη να ανταπεξέλθει και στην πίεση της Σαμσουνσπόρ, αλλά και στην «καυτή» ατμόσφαιρα που συνάντησε στην Σαμψούντα.

Ο Ντραγκόφσκι ήταν εξαιρετικός, αλλά στην πραγματικότητα μία ήταν η πολύ μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων. Από την άλλη, ο μέτριος Παναθηναϊκός ίχε τρεις κλασικές φάσεις, με Κυριακόπουλο, Ιωαννίδη και Τετέ και δικαιούταν το «διπλό». Πιθανότατα θα το έπαιρνε εάν ο διαιτητής έδινε το καθαρό πέναλτι στον Τετέ, αλλά περίμενε κανείς να το κάνει; Εδώ ο (Ισπανός) Μουνουέρα δεν είδε... διπλό χέρι του Γιουκσέλ στο ΟΑΚΑ, που θα άφηνε τους Τούρκους με 10 παίκτες. Θα έδινε ο (Βόσνιος) Πελίτο πέναλτι μέσα στην Σαμψούντα;

Η πρόκριση αυτή πάντως ήταν ένα πολύ όμορφο «αντίο» για τον Φώτη Ιωαννίδη, που εξελίχθηκε μέσα στον Παναθηναϊκό, έφτασε να φορά το περιβραχιόνιο, σήκωσε κούπα ως αρχηγός, πέτυχε αξέχαστα ευρωπαϊκά γκολ, λατρεύτηκε από τον κόσμο και αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια τον ηγέτη της ομάδας. Έδωσε πολλά στον σύλλογο και φεύγει σε ένα σημείο που μοιάζει ιδανικό για όλες τις πλευρές. Ο ίδιος κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και θα παίξει στο Champions League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα εισπράξει ένα τεράστιο ποσό και θα έχει την ευκαιρία να τον αντικαταστήσει με έναν παίκτη που θα έχει καλύτερη σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα.

Οι μεταγραφές που έχει κάνει φέτος η ομάδα είναι καλές και μοιάζουν όλες να βγαίνουν. Το ρόστερ είναι ποιοτικό, όμως απομένουν 2-3... πινελιές που μπορούν να το εκτοξεύσουν. Το κενό στο «10» θα καλυφθεί από τον παικταρά Ταμπόρδα και εφόσον έρθει ένα... κανόνι στην επίθεση και ιδανικά ένας ακόμα στράικερ για Νο.3 στην ιεραρχία, που να έχουν αμφότεροι το εύκολο γκολ, τότε ο Ρουι Βιτόρια θα έχει πραγματικά τα υλικά που χρειάζεται για να παρουσιάσει κάτι πολύ καλό.

Στόχος άλλωστε για τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να είναι άλλος από την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Και για να συμβούν αυτά, απαιτείται στο... 90' της μεταγραφικής περιόδου να αποκτηθούν οι ποδοσφαιριστές που θα κάνουν την διαφορά και θα «δέσουν» ιδανικά με τα ήδη υπάρχοντα κομμάτια του παζλ.

ΥΓ. Πρόβλεψη για την σημερινή κλήρωση: Ρεάλ Μπέτις, Άστον Βίλα, Φενερμπαχτσέ, Σέλτικ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Λουντογκόρετς, Μπολόνια, Στουτγκάδη.

Επιθυμία για την σημερινή κλήρωση: Ρέιντζερς, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ερυθρός Αστέρας, Φερεντσβάρος, Λουντογκόρετς, Στουρμ Γκρατς, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Μπραν.