Τέλος από τον Άρη ο Κουέστα: «Ήθελα να τελειώσω εδώ την καριέρα μου, αναγκάστηκα να φύγω»

Ο Χουλιάν Κουέστα αποτελεί παρελθόν από τον Άρη, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να τονίζει σε δηλώσεις του πως αναγκάστηκε να φύγει και πως επιθυμούσε να κλείσει την καριέρα του στους «Κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Η στιγμή που δεν ήθελα ποτέ έφτασε: να αποχαιρετήσω το «σπίτι» μου, την ομάδα μου και τους ανθρώπους μου.

Νιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω αυτήν την κατάσταση. Δεν ήταν ποτέ δική μου απόφαση να φύγω από την ομάδα, ούτε υπήρχαν αθλητικοί ή οικονομικοί λόγοι. Πάντα σκεφτόμουν να τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Ωστόσο, αναγκάστηκα να φύγω.

Όταν έφυγα από την Ισπανία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μια ομάδα και μια πόλη θα μου έδιναν τόσα πολλά, τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον νυν προπονητή, ο οποίος προσπάθησε να με βοηθήσει μέχρι το τέλος, καθώς και στο προπονητικό επιτελείο, στο ιατρικό επιτελείο, στους συμπαίκτες μου, σε όλους όσους εργάζονται καθημερινά στο Νέο Ρύσιο, στα γραφεία και σε κάθε άτομο που γνώρισα αυτά τα επτά χρόνια.

Και φυσικά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε εσένα, ΑΡΙΑΝΑΡΑ. Μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές αλλά και άλλες αξέχαστες, όμως πάντα ήσασταν δίπλα μου.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους. Όπου κι αν βρίσκομαι, η οικογένειά μου κι εγώ θα είμαστε για πάντα ένα με εσάς.

¡VAMOS ΑΡΗΣ!»