Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Γαλανόπουλος - Αύριο υπογράφει στον Άρη

Ο Κώστας Γαλανόπουλος αναμένεται να βρεθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Άρη, αφού έχει ήδη υπάρξει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Γαλανόπουλου στους «Κιτρινόμαυρους», καθώς ο Έλληνας άσος θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γαλανόπουλος θα υποβληθεί αύριο στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο του με τον Άρη, το οποίο θα έχει ισχύ για δύο χρόνια, για να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Το σίγουρο είναι πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το επερχόμενο παιχνίδι του Άρη απέναντι στον Παναιτωλικό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 21:00 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με το ντεμπούτο του να πραγματοποιείται μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.