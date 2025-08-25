Αμπντουλί Μανέ: Πρέσινγκ, γκολ και όνειρα – Από την Γκάμπια και την Μιάλμπι για τον Ολυμπιακό (vid)

Το SDNA γράφει για τον 20χρονο αριστερό εξτρέμ Αμπντουλί Μανέ της Μιάλμπι που έχει κλείσει ο Ολυμπιακός. Πως από ένα μικρό χωριό της Γκάμπια και έπειτα από αποτυχημένες δοκιμές διεκδικεί το πρωτάθλημα Σουηδίας κάνοντας αίσθηση με τα γκολ και την «εκρηκτικότητα» του.

Ο Αμπντουλί Μανέ μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό έξω από τη Μπανζούλ, την πρωτεύουσα της Γκάμπια. Ήταν το μοναδικό αγόρι σε μια οικογένεια πέντε παιδιών.



Από τον Ιανουάριο του 2020 του χρόνια, ζει στο Σόλβεσμποργκ της Σουηδίας. Η προσαρμογή από την μικροσκοπική χώρα της Δυτικής Αφρικής στην Σκανδιναβία ήταν δύσκολη στην αρχή.

«Δεν ήταν εύκολο να αφήσω τη Γκάμπια… στην αρχή ήταν αρκετά πολύπλοκο, αλλά όσο περνούσε ο καιρός… τα πράγματα έγιναν καλύτερα», έχει πει ο ίδιος.



Φίλοι του από τη Γκάμπια τον βοήθησαν να σταθεί όρθιος, να βρει τον ρυθμό του σε μια νέα χώρα και μια νέα πραγματικότητα.

Πριν φτάσει στη Μιάλμπι, δοκιμάστηκε στη Δανία από την Χόρσενς και το Βέλγιο από την Ντέινζε. Η σουηδική Μιάλμπι έμελλε ωστόσο τον Ιανουάριο του 2024 να του δώσει την μεγάλη ευκαιρία έπειτα από ένα φιλικό κόντρα στη B93, όπου εντυπωσίασε.



Ο προπονητής της σουδικής ομάδας, Άντερς Τόρστενσον περιέγραψε τον Μανέ, ως «σκληρό στο πρέσινγκ και εξτρέμ που εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες του». Ήταν η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

Η πρώτη του σεζόν στην Allsvenskan δεν ήταν απλή υπόθεση. Ένας τραυματισμός στον αστράγαλο τον κράτησε πίσω, και για μήνες έπρεπε να παλεύει για λίγα λεπτά συμμετοχής. Παρ’ όλα αυτά, δεν λύγισε.



«Η περυσινή σεζόν ήταν λίγο δύσκολη στην αρχή επειδή είχα έναν τραυματισμό στον αστράγαλο. Όταν επέστρεψα ήταν δύσκολο – στο δεύτερο μισό της σεζόν άρχισα να βρίσκω ρυθμό και το τέλος της χρονιάς ήταν φανταστικό. Στο τέλος ήμουν περίπου στο 75% του καλύτερου εαυτού μου», παραδέχεται.



Στα τελευταία πέντε ματς πήρε θέση βασικού καταγράφοντας δύο γκολ και μία ασίστ Συνολικά αγωνίστηκε σε 21 ματς, αφήνοντας υποσχέσεις για την επόμενη σεζόν.



Η Μιάλμπι κατετάγη στην πέμπτη θέση, ωστόσο ουδείς θα μπορούσε να φανταστεί πως στην τρέχουσα σεζόν θα βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας με πέντε βαθμούς διαφορά σε σχέση με την Χάμαρμπι δέκα αγωνιστικές πριν την ολοκληρωθεί η χρονιά.



Ο 20χρονος, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως στράικερ, μέχρι στιγμής έχει στο ενεργητικό σε 19 παιχνίδια, 6 γκολ και 3 ασίστ. Στο 4-1 με αντίπαλο την Ντέγκερφος πέτυχε χατ-τρικ. – «Είμαι τόσο χαρούμενος. Είχα το προαίσθημα πως θα τα καταφέρω», είχε πει ο Μανέ.



Ο διεθνής άσος φημίζεται για την ενέργεια και την ταχύτητά του. Είναι εκρηκτικός, ικανός να αφήσει πίσω του τον αντίπαλο με μια μόνο κίνηση. Δεν διστάζει να πατήσει περιοχή, να απειλήσει και να ολοκληρώσει τις φάσεις. Ο τεχνικός της Μιάλμπι, Άντερς Τόρστενσον εκθειάζει την ικανότητά του στο πρέσινγκ.



Ο Μανέ δεν σταματά ποτέ να πιέζει, να κυνηγάει την μπάλα, να φθείρει τους αμυντικούς. Αυτό το πείσμα του στο γήπεδο μοιάζει με την επιμονή του που τον έφερε από ένα μικρό χωριό της Γκάμπια μέχρι το κορυφαίο επίπεδο της Σουηδίας.



Ο ίδιος εξηγεί τι τον καθοδηγεί: «Όσο δύσκολη κι αν είναι η κατάσταση, συνεχίζεις να προσπαθείς και τα πράγματα θα βελτιωθούν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα». Και πράγματι, η ιστορία του δείχνει πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα όταν υπάρχει θέληση και δουλειά. Ο ίδιος σε ανύποπτη στιγμή είχε εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί σε ένα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.



«Θέλω να παίξω σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ελπίζω να γίνει πραγματικότητα».



Τουρκικές ομάδες, όπως η Μπασάκσεχιρ και η Φενέρμπαχτσε ασχολήθηκαν με την περίπτωση του Μανέ, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.