Ο ΜακΤόμινεϊ άνοιξε το σκορ, ο Ντε Μπρόινε άνοιξε λογαριασμό και η Νάπολι έφυγε με νίκη από την έδρα της Σασουόλο (0-2) στην πρεμιέρα της Serie A.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για το πρωτάθλημα του 2025-26 η ομάδα του Αντόνιο Κόντε, που πέρασε με νίκη από την Εμίλια-Ρομάνια κόντρα στην Σασουόλο (0-2). Οι πρωταθλητές έπαιξαν όσο χρειάστηκε για να λυγίσουν τους νεοφώτιστους και να ξεκινήσουν με το δεξί την υπεράσπιση.

Όπως τελείωσε την περσινή σεζόν, με την γκολάρα τίτλου κόντρα στην Κάλιαρι, έτσι την ξεκίνησε ο ΜακΤόμινεϊ, ο οποίος στο 17’ βρήκε τη γωνία με ζυγισμένη κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Πολιτάνο. Το 0-1 έμεινε για το πρώτο μέρος και έμεινε μέχρι το 57’ όταν ο Κέβιν Ντε Μπρόινε εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και πήγε στα δίχτυα για το 0-2, το οποίο έμελλε να διατηρηθεί μέχρι το φινάλε.

Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, η Τζένοα αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα εντός έδρας με την Λέτσε.