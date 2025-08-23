Χαμός με εξωσυζυγική σχέση του Νταβίντ Λουίζ: «Μου ζήτησε να κάνουμε τρίο με φίλη μου»

Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Βραζιλία με πρωταγωνιστή τον Νταβίντ Λουίζ, που πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στην Πάφο.

Ο πολύπειρος στόπερ με θητεία σε Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, μετά την αποκάλυψη της Κάρολ Καβαλκάντε, ότι διατηρούσε παράνομη σχέση με τον Νταβίντ Λουίζ, ο οποίος είναι αρραβωνιασμένος με την Μπρούνα Λουρέιρο, με την οποία έχουν δύο κόρες μαζί.

Η Καβαλκάντε, μάλιστα δεν έμεινε μόνο στην αποκάλυψη, αλλά δημοσίευσε και screenshot από συνομιλίες της με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, όπου μεταξύ άλλων της ζητούσε να κάνουν τρίο με φίλη της, ενώ στα μηνύματα υπάρχουν και επιθετικές συμπεριφορές του Νταβίντ Λουίζ.

Από πλευράς Νταβίντ Λουίς, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του έχει προχωρήσει σε έρευνα για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως: «Η Καβαλκάντε είχε στείλει προσωπικές φωτογραφίες στον πελάτη μας για να του τραβήξει την προσοχή».

