MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights του Ριέκα - ΠΑΟΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ήττα του ΠΑΟΚ με 1-0 στην Κροατία απέναντι στην Ριέκα.
Τα highlights του Ριέκα - ΠΑΟΚ (vid)