Με το «φτωχό» πλην τίμιο 1-0 στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου εξασφάλισε την ιστορική παρουσία στη League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Betsson κόντρα στους Κρητικούς του Σελίμ Μπενασούρ που εδώ και μέρες δίνουν «μάχη», ώστε να καλύψουν τον χαμένο χρόνο από την προετοιμασία που διεξάγεται στην Πτολεμαΐδα.

Η Μαρκό ήταν συνολικά ανώτερη και φάνηκε, φυσιολογικά, πιο έτοιμη και «φρέσκια» από τα Χανιά. Το μοναδικό και ιστορικό γκολ της πρώτης νίκης στο θεσμό για την ομάδα της Ανατολικής Αττικής σημείωσε ο Ντέτλερ στο 7', όταν ο Οικονομίδης έκανε την «κούρσα» από τα δεξιά και ο έμπειρος χαφ εκτέλεσε τον Στογιάνοβιτς από τα όρια της περιοχής.

Όσο περνούσε ο χρόνος και ο Σούλης Παπαδόπουλος ενεργοποίησε από τον πάγκο τους Κυριακίδη, Καλλέργη και Καζάου, οι «νεοφώτιστοι» της Super League 2 απώλεσαν σημαντικές ευκαιρίες με πρωταγωνιστές τους προαναφερθέντες. Νωρίτερα, στο 28', Σεμπά και Παυλίδης αστόχησαν μέσα από την μικρή περιοχή, ενώ τα Χανιά είχαν ένα καλό σουτ με τον Κουτεντάκη. Στο 72' ο Καζάου (σουτ) και στο 79' ο Κυριακίδης (κεφαλιά) «άγγιξαν» το 0-2.

Στο 84' ο Νίλι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για αψυχολόγητη αγκωνιά στον Κωνσταντακόπουλο, στο χώρο του κέντρου, και θα χάσει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Οι αρχικές συνθέσεις:

Χανιά (Σελίμ Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Φουρλάνος, Τζανακάκης, Λάμτσε, Νάσερ (46' Τοπαλίδης), Μεγιάδο, Κουτεντάκης (75' Χαμέτ), Πρεβεζιάνος, Ορτιγκόσα (62' Νίλι), Κωστανάσιος (62' Μακρής), Ιωαννίδης (75' Νεκούλ).

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Μπουσάι, Μιγιενγκά, Σμάλης, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης (71' Καζάου), Ντέτλερ (88' Μεντόσα), Σεμπά (88' Χαϊκάλης), Παυλίδης (62' Κυριακίδης), Μιούλερ (46' Καλλέργης).

Δείτε εδώ τη μετάδοση του αγώνα: