Αλόνσο: «Υπολογίζω κανονικά στον Ροντρίγκο...»

Νέα τροπή παίρνει το μέλλον του Ροντρίγκο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Μπορεί πριν από τον 15γουστο δύο αγγλικές ομάδες, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, να χτύπησαν την πόρτα της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Ροντρίγκο (μία από τις οποίες ήταν η Σίτι) και η «βασίλισσα» να έθεσε τιμή πώλησης τα 130 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο Βραζιλιάνος μάλλον δεν πωλείται.

Ο Τσάβι Αλόνσο με δηλώσεις του υποστήριξε ότι υπολογίζει στις υπηρεσίες του 24χρονου μεσοεπιθετικού.

«Υπάρχουν πολλές φήμες το καλοκαίρι, αλλά τον έχω δει καλά και υπολογίζω σε όλους» τόνισε ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης και συμπλήρωσε. «Σίγουρα υπολογίζω στον Ροντρίγκο, 100%».