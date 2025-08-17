Κύπελλο Γερμανίας: Στον 2ο γύρο Άουγκσμπουργκ και Χόλσταϊν Κίελ - Συμμετοχές για Γιαννούλη και Σβαμπ

Η Άουγκσμπουργκ και η Χόλσταϊν Κίελ εξασφάλισαν την παρουσία τους στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας, με Έλληνες ποδοσφαιριστές να έχουν ρόλο στις προκρίσεις.

Η ομάδα της Βαυαρίας, με τον Δημήτρη Γιαννούλη να ξεκινά βασικός αλλά να αντικαθίσταται στο ημίχρονο, επικράτησε 2-0 της Χάλεσερ χάρη σε δύο τέρματα του συνήθους εκτελεστή, Εσέντε.

Αντίστοιχο αποτέλεσμα πέτυχε και η Χόλσταϊν Κίελ απέναντι στη Χόμπουργκ. Το συγκρότημα του Στέφαν Σβαμπ πήρε το εισιτήριο με γκολ σε κάθε ημίχρονο (2-0), ενώ ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ πέρασε στο ματς στο 67ο λεπτό.

Στον επόμενο γύρο πέρασε και η Έλβερσμπεργκ, η οποία επιβλήθηκε 1-0 της Ουλμ 1846.

Αποτελέσματα Κυριακής (17/08)

Ένγκερς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-5

Βικτόρια Κολωνίας – Πάντερμπορν 1-3

Άτλας Ντέλμενχορστ – Γκλάντμπαχ 2-3

Λοκομοτίβ Λειψίας – Σάλκε

Ρέγκενσμπουργκ – Κολωνία 1-2

Μπλάου-Βάις Λόνε – Γκρόιτερ Φιρτ 0-2

Μόιζελβιτς – Καρλσρούη 0-5

RSV Άιντραχτ – Καϊζερσλάουτερν 0-7

Χόμπουργκ – Χόλσταϊν Κίελ 0-2

Χάλεσερ – Άουγκσμπουργκ 0-2

Ουλμ – Έλβερσμπεργκ 0-1