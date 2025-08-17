Κύπελλο Γερμανίας: Στον 2ο γύρο Άουγκσμπουργκ και Χόλσταϊν Κίελ - Συμμετοχές για Γιαννούλη και Σβαμπ

Η ομάδα της Βαυαρίας, με τον Δημήτρη Γιαννούλη να ξεκινά βασικός αλλά να αντικαθίσταται στο ημίχρονο, επικράτησε 2-0 της Χάλεσερ χάρη σε δύο τέρματα του συνήθους εκτελεστή, Εσέντε.
Αντίστοιχο αποτέλεσμα πέτυχε και η Χόλσταϊν Κίελ απέναντι στη Χόμπουργκ. Το συγκρότημα του Στέφαν Σβαμπ πήρε το εισιτήριο με γκολ σε κάθε ημίχρονο (2-0), ενώ ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ πέρασε στο ματς στο 67ο λεπτό.
Στον επόμενο γύρο πέρασε και η Έλβερσμπεργκ, η οποία επιβλήθηκε 1-0 της Ουλμ 1846.
Αποτελέσματα Κυριακής (17/08)
Ένγκερς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-5
Βικτόρια Κολωνίας – Πάντερμπορν 1-3
Άτλας Ντέλμενχορστ – Γκλάντμπαχ 2-3
Λοκομοτίβ Λειψίας – Σάλκε
Ρέγκενσμπουργκ – Κολωνία 1-2
Μπλάου-Βάις Λόνε – Γκρόιτερ Φιρτ 0-2
Μόιζελβιτς – Καρλσρούη 0-5
RSV Άιντραχτ – Καϊζερσλάουτερν 0-7
Χόμπουργκ – Χόλσταϊν Κίελ 0-2
Χάλεσερ – Άουγκσμπουργκ 0-2
Ουλμ – Έλβερσμπεργκ 0-1