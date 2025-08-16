Με βραδιές σαν αυτή με την Σαχτάρ και μεταγραφές σαν τον Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός μπορεί να φθάσει εκεί που επιβάλλει η ιστορία του!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά με την Σαχτάρ και την μεγάλη μεταγραφή του Καλάμπρια, που βοηθάνε στην προσπάθεια να φθάσει ο Παναθηναϊκός εκεί που αξίζει να είναι.

Αν στην αρχή του καλοκαιριού έλεγες σε κάποιον, ότι ο Παναθηναϊκός θα κληρωθεί με την Ρέιντζερς θα χάσει τα άχαστα και θα αποκλειστεί άδικα και στη συνέχεια θα παίξει με την Σαχτάρ και θα προκριθεί χωρίς να δεχθει γκολ από μία ομάδα που σκοράρει για πλάκα θα σε πέρναγε για τρελό.

Και όμως αυτό συνέβη με τον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι. Στα προκριματικά του τσάμπιονς λιγκ έπεσε με την Ρείντζερς ήταν καταφανώς ανώτερος και στα δύο παιχνίδια, έχασε μεγάλες ευκαιρίες, για να πετύχει τουλάχιστον πέντε γκολ και στα δύο ματς πέτυχε μόλις ένα δέχθηκε τρία και αποκλείστηκε. Παρά την απογοήτευση και την πίκρα όλων στον οργανισμό του Παναθηναϊκού εμφανίστηκαν ακόμα καλύτεροι, όσον αφορά τον κυνισμό και την συγκέντρωση στα παιχνίδια με την καλύτερη Σαχτάρ.

Και το αποτέλεσμα το είδαμε. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος συνολικά και στα δύο παιχνίδια με την Σαχτάρ και προκρίθηκε δίκαια. Κόντρα σε μία ομάδα υψηλού επιπέδου, που εδώ και χρόνια παίζει στο τσάμπιονς λιγκ και στην προηγούμενη φάση έβαλε έξι γκολ για πλάκα στην Μπεσίκτας. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά εδώ και τρία καλοκαίρια ο Παναθηναϊκός καλείται να πάρει μεγάλες προκρίσεις. Κάθε καλοκαίρι κάνει και μία. Το 2023 με την Μαρσέιγ, το 2024 με την Λανς και το 2025 με την Σαχτάρ. Ποτέ στην ιστορία δεν υπάρχει ελληνική ομάδα, όσο και να ψάξετε που να αντιμετωπίζει τέτοιες ομάδες συνεχόμενα τα καλοκαίρια και να τις αποκλείει. Μόνο ο Παναθηναϊκός. Και είχε δύο αποκλεισμούς στις λεπτομέρειες από την Μπράγκα και στα πέναλτι από τον Αγιαξ. Αν κάποιος δεν βλέπει, ότι αυτά είναι βήματα προς την σωστή κατεύθυνση τότε μάλλον έχει λόγους που δεν θέλει να τα βλέπει. Διότι ναι από την μία υπάρχει η τεράστια αποτυχία να πάρει η ομάδα ένα πρωτάθλημα, αλλά από την άλλη υπάρχει και το dna του συλλόγου που επιβάλει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Και σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός κάνει κάθε χρόνο και ένα βήμα. Τέτοιες βραδιές είχαν λείψει από τον κόσμο, που γουστάρει τρελά και χαίρεται με την ψυχή του τέτοιες προκρίσεις. Και καλά κάνει.

Και επειδή το ποδόσφαιρο δικαιώνει αυτόν, που ασχολείται με κάθε λεπτομέρεια ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση με την Σαχτάρ. Ο Βιτόρια σε ένα ρεσιτάλ τακτικής οδήγησε την ομάδα σε μία σπουδαία πρόκριση και δεν άφησε την Σαχτάρ να κάνει πάνω από μιάμισι ευκαιρία. Ναι είχε ελλείψεις η Σαχτάρ, αλλά είχε ελλείψεις και ο Παναθηναϊκός τον Τζούρισιτς και τον Μπακασέτα με αποτέλεσμα στην Κρακοβία να μην έχει δημιουργία και παραγωγή φάσεων. Προκρίθηκε, όμως, διότι ασχολήθηκε με κάθε λεπτομέρεια.

Την στιγμή, που οι δύο προπονητές τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Μουντάκης και ο Λουίς Εστέβες την παραμονή του αγώνα ξενύχτησαν, για να δουν τις εκτελέσεις πέναλτι της Σαχτάρ σε πρόσφατο παιχνίδι, που πήγε στα πέναλτι, ο Τουράν υποτιμούσε την διαδικασία. Ο Ντραγκόφσκι ακολούθησε πιστά τις οδηγίες και βρήκε σχεδόν όλες τις γωνίες και με την αυτοπεποίθηση, που έχει στα πέναλτι έδωσε μία μεγάλη πρόκριση στον Παναθηναϊκό.

Μία πρόκριση που μπορεί να του αλλάξει την χρονιά, εφόσον έρθει και η πρόκριση με την Σάμσουνσπορ, μία πρόκριση, που σίγουρα έφτιαξε τον κόσμο, που αδημονεί να δει την ομάδα στο επόμενο παιχνίδι. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος από τις βραδιές με την Σαχτάρ.

Το κερασάκι στην τούρτα είναι η σπουδαία μεταγραφή του Καλάμπρια. Από πιτσιρίκι στην Μίλαν, αρχηγός της το τελευταίο διάστημα, ένας μπακ, που αγωνίστηκε για δέκα χρόνια σε υψηλό επίπεδο στην Ιταλία. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, ότι αυτός ο παίκτης στα 28 του θα πάρει την απόφαση να έρθει στον Παναθηναϊκό. Και όμως έγινε. Ο Παναθηναϊκός του έδωσε ένα μεγάλο συμβόλαιο και τον έψησε να έρθει, κάτι που φαινόταν δύσκολο, ότι θα γίνει, όταν αρχικά προτάθηκε από την εταιρεία μάνατζερ που τον εκπροσωπεί την Base, που εκπροσωπεί και τον Βαγιαννίδη.

Μιλάμε για ένα μπακ, εξαιρετικό στα αμυντικά του καθήκοντα, ταχυδυναμικό με τεράστια προσωπικότητα και με παραστάσεις, που θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό, στην προσπάθεια, που κάνει να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Με βραδιές σαν αυτές με την Σαχτάρ και μεταγραφές σαν και αυτή του Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός μπορεί να φθάσει εκεί, που επιβάλει η ιστορία του. Μα το κυριότερο; Με ενότητα και σύμπνοια σε όλα τα επίπεδα.

*Την Πέμπτη το ΟΑΚΑ πρέπει να κοχλάζει από τις φωνές του κόσμου και την ερχόμενη Κυριακή στην Λεωφόρο ο ΟΦΗ πρέπει να καταλάβει, ότι με τέτοιο κόσμο και με τέτοια ομάδα απέναντι δεν έχει καμία τύχη.

*Παίκτες σαν τον Ντραγκόφκσι να τους αγαπάτε και να τους στηρίζετε λίγο παραπάνω. Ένα καταπληκτικό παιδί, που έχει περάσει διάφορα στην ζωή του, που επηρεάζεται η ψυχολογία του θέλει στήριξη στα δύσκολα. Και αν τον στηρίξεις θα σου φέρει προκρίσεις, όπως αυτές με την Σαχτάρ, τον ΠΑΟΚ, αλλά και την Λανς.

*Φυσικά και είναι θέμα το εύκολο γκολ και κανείς δεν λέει το αντίθετο. Για αυτό και περιμένουμε να έρθει ο Ουναί, η ο Ταμπόρδα, ένα οκτάρι και βλέπουμε. Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει και δημιουργεί ευκαιρίες το γκολ θα έρθει. Η ποιότητα που θα προστεθεί μεσοεπιθετικά και η επιστροφή των απόντων θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

*Στο πρώτο παιχνίδι μετά από πολύ καιρό, που ο Παναθηναϊκός είχε μία διαιτησία 50-50 έφθασε σε μία σπουδαία πρόκριση. Ας ελπίσουμε στα επόμενα παιχνίδια με την Σάμσουνσπορ να μην δούμε και πάλι ομορφιές....