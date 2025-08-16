Ολυμπιακός: Μάντσα και Ερμόσο για την άμυνα

Αρκετές περιπτώσεις στόπερ εξετάζει ο Ολυμπιακός για να καταλήξει στον… εκλεκτό.

Προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό είναι η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και αρκετές είναι οι περιπτώσεις που εξετάζονται. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Γκουστάβο Μάντσα της Φορταλέζα, με τους Βραζιλιάνους να κάνουν λόγο για πρόταση των «ερυθρόλευκων» ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Ο 21χρονος στόπερ αρέσει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά δεν είναι ο μόνος που τον απασχολεί.

Στα υπόψη βρίσκονται και λύσεις με μεγαλύτερη εμπειρία, όπως είναι ο Μάριο Ερμόσο, σύμφωνα με τα όσα γράφονται στην Ιταλία. Ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός της Ρόμα φέρεται πως εξετάζεται από τον Ολυμπιακό, καθώς είναι ένας παίκτης που έχει τα στοιχεία που αναζητά ο Βάσκος τεχνικός.

Έχει καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια, μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι από πίσω, και θυμίζει αρκετά τον Κάρμο. Παράλληλα, έχει παίξει σε Εσπανιόλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Λεβερκούζεν, ενώ το συμβόλαιό του με τη Ρόμα έχει ισχύ έως το 2027.