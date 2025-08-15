Ο Χατζηδιάκος οδήγησε την Κοπεγχάγη σε μεγάλη ανατροπή μέσα στη Νόρτζελαντ

Η Κοπεγχάγη απέδρασε με σπουδαία εκτός έδρας νίκη (3-1) απέναντι στη Νόρτζελαντ, με τον Παντελή Χατζηδιάκο να βάζει την υπογραφή του στην ανατροπή.

Ο Έλληνας διεθνής στόπερ βρέθηκε και πάλι στο αρχικό σχήμα της ομάδας της δανικής πρωτεύουσας και στο 75ο λεπτό πέτυχε το γκολ που έφερε την ανατροπή, μετά το προβάδισμα των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο.

Η Νόρτζελαντ αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα από το 45’+1’ λόγω αποβολής, κάτι που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η Κοπεγχάγη, πετυχαίνοντας και τρίτο τέρμα πριν το φινάλε. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «λιοντάρια» διατηρήθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Στη βασική ενδεκάδα βρέθηκε και ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι.