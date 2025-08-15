MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Γερμανία: «Αυλαία» στο Κύπελλο με τους αγώνες για τον α΄ γύρο

Ποδόσφαιρο
0
Με τις αναμετρήσεις του α΄ γύρου, η πλειονότητα των οποίων είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διάστημα 15-18 Αυγούστου, «ανοίγει η αυλαία» της σεζόν 2025-26 στο Κύπελλο Γερμανίας.

 Οι ομάδες της Bundesliga αγωνίζονται εκτός έδρας στο πλαίσιο του 1ου γύρου, ωστόσο είναι -θεωρητικά τουλάχιστον- τα φαβορί για την πρόκριση στους «32» του DFB-Pokal, καθώς οι αντίπαλοί τους προέρχονται από... χαμηλότερες κατηγορίες.

Η Στουτγκάρδη αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της στις 26 Αυγούστου, αντιμετωπίζοντας την Αϊντραχτ Μπραουνσβάιχ της Β΄ κατηγορίας. Η Μπάγερ δεν έχει εντός των προσεχών ημερών υποχρεώσεις στο Κύπελλο, καθώς το προσεχές Σάββατο (16/8) υποδέχεται στη "MHPArena" την Μπάγερν Μονάχου για το Σούπερ Καπ Γερμανίας. Γι' αυτό και οι Βαυαροί θα δώσουν στις 27/8 το ματς με τη Βέεν Βισμπάντεν για το DFB-Pokal.

Το πρόγραμμα του 1ου γύρου στο Κύπελλο Γερμανίας έχει ως εξής:

Σόνενχοφ Γκρόσπασαχ - Λεβερκούζεν     15/8

Σααρμπρίκεν - Μαγδεμβούργο            15/8

Γκίτερσλο - Ουνιόν Βερολίνου          15/8

Αρμίνια Μπίλεφελντ - Βέρντερ Βρέμης   15/8

Πιρμάσενς - Αμβούργο                  16/8

Ντιναμό Βερολίνου - Μπόχουμ           16/8

Χεμελίνγκεν - Βόλφσμπουργκ            16/8

Ιλέρτισεν - Νυρεμβέργη                16/8

Μπάλινγκερ - Χαϊντενχάιμ              16/8

Χάνσα Ροστόκ - Χοφενχάιμ              16/8

Σαντχάουζεν - Λειψία                  16/8

Αϊντραχτ Νόρντερστετ - Ζανκτ Πάουλι   16/8

Σπορτφρόιντε Λότε - Φράιμπουργκ       16/8

Λίμπεκ - Ντάρμστατ                    16/8

Ενεργκί Κότμπους - Ανόβερο            16/8

Ένγκερς - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης       17/8

Βικτόρια Κολωνίας - Πάντερμπορν       17/8

Γιάν Ρέγκενσμπουργκ - Κολωνία         17/8

Άτλας Ντέλμενχορστ - Γκλάντμπαχ       17/8

Μπλάου-Βάις Λόνε - Γκρόιτερ Φιρτ      17/8

Λοκ Λειψίας - Σάλκε                   17/8

Μόιζελβιτς - Καρλσρούη                17/8

Αϊντραχτ 1949 - Καϊζερσλάουτερν       17/8

Ουλμ - Έλφερσμπεργκ                   17/8

Χάλεσερ - Άουγκσμπουργκ               17/8

Χόμπουργκ - Χόλσταϊν Κίελ             17/8

Ντιναμό Δρέσδης - Μάιντς              18/8

Σβάινφουρτ - Φορτούνα Ντίσελντορφ     18/8

Πρόισεν Μίνστερ - Χέρτα Βερολίνου     18/8

Ροτ-Βάις Έσεν - Ντόρτμουντ            18/8

Αϊντραχτ Μπραουνσβάιχ - Στουτγκάρδη   26/8

Βέεν Βισμπάντεν - Μπάγερν Μονάχου     27/8
Γερμανία: «Αυλαία» στο Κύπελλο με τους αγώνες για τον α΄ γύρο