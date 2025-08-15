Γερμανία: «Αυλαία» στο Κύπελλο με τους αγώνες για τον α΄ γύρο

Με τις αναμετρήσεις του α΄ γύρου, η πλειονότητα των οποίων είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διάστημα 15-18 Αυγούστου, «ανοίγει η αυλαία» της σεζόν 2025-26 στο Κύπελλο Γερμανίας.

Οι ομάδες της Bundesliga αγωνίζονται εκτός έδρας στο πλαίσιο του 1ου γύρου, ωστόσο είναι -θεωρητικά τουλάχιστον- τα φαβορί για την πρόκριση στους «32» του DFB-Pokal, καθώς οι αντίπαλοί τους προέρχονται από... χαμηλότερες κατηγορίες.

Η Στουτγκάρδη αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της στις 26 Αυγούστου, αντιμετωπίζοντας την Αϊντραχτ Μπραουνσβάιχ της Β΄ κατηγορίας. Η Μπάγερ δεν έχει εντός των προσεχών ημερών υποχρεώσεις στο Κύπελλο, καθώς το προσεχές Σάββατο (16/8) υποδέχεται στη "MHPArena" την Μπάγερν Μονάχου για το Σούπερ Καπ Γερμανίας. Γι' αυτό και οι Βαυαροί θα δώσουν στις 27/8 το ματς με τη Βέεν Βισμπάντεν για το DFB-Pokal.

Το πρόγραμμα του 1ου γύρου στο Κύπελλο Γερμανίας έχει ως εξής:

Σόνενχοφ Γκρόσπασαχ - Λεβερκούζεν 15/8 Σααρμπρίκεν - Μαγδεμβούργο 15/8 Γκίτερσλο - Ουνιόν Βερολίνου 15/8 Αρμίνια Μπίλεφελντ - Βέρντερ Βρέμης 15/8 Πιρμάσενς - Αμβούργο 16/8 Ντιναμό Βερολίνου - Μπόχουμ 16/8 Χεμελίνγκεν - Βόλφσμπουργκ 16/8 Ιλέρτισεν - Νυρεμβέργη 16/8 Μπάλινγκερ - Χαϊντενχάιμ 16/8 Χάνσα Ροστόκ - Χοφενχάιμ 16/8 Σαντχάουζεν - Λειψία 16/8 Αϊντραχτ Νόρντερστετ - Ζανκτ Πάουλι 16/8 Σπορτφρόιντε Λότε - Φράιμπουργκ 16/8 Λίμπεκ - Ντάρμστατ 16/8 Ενεργκί Κότμπους - Ανόβερο 16/8 Ένγκερς - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 17/8 Βικτόρια Κολωνίας - Πάντερμπορν 17/8 Γιάν Ρέγκενσμπουργκ - Κολωνία 17/8 Άτλας Ντέλμενχορστ - Γκλάντμπαχ 17/8 Μπλάου-Βάις Λόνε - Γκρόιτερ Φιρτ 17/8 Λοκ Λειψίας - Σάλκε 17/8 Μόιζελβιτς - Καρλσρούη 17/8 Αϊντραχτ 1949 - Καϊζερσλάουτερν 17/8 Ουλμ - Έλφερσμπεργκ 17/8 Χάλεσερ - Άουγκσμπουργκ 17/8 Χόμπουργκ - Χόλσταϊν Κίελ 17/8 Ντιναμό Δρέσδης - Μάιντς 18/8 Σβάινφουρτ - Φορτούνα Ντίσελντορφ 18/8 Πρόισεν Μίνστερ - Χέρτα Βερολίνου 18/8 Ροτ-Βάις Έσεν - Ντόρτμουντ 18/8 Αϊντραχτ Μπραουνσβάιχ - Στουτγκάρδη 26/8 Βέεν Βισμπάντεν - Μπάγερν Μονάχου 27/8