ΝτιΜάρτζιο: «Έδωσε το πράσινο φως για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια!»

Απόλυτη επιβεβαίωση του SDNA, με τον Παναθηναϊκό να προχωρά τη μεταγραφή του Νταβίντε Καλάμπρια, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει και ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα ΝτιΜάρτζιο, Ιταλός μπακ έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να ντυθεί στα… πράσινα!

Ένα βήμα από την ολοκλήρωση της σπουδαίας μεταγραφής του Νταβίντε Καλάμπρια είναι ο Παναθηναϊκός! Όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα ΝτιΜάρτζιο, ο 28χρονος μπακ έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να προχωρήσει τo deal και να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος.

Άλλωστε, όπως είχε αποκαλύψει και στην εκπομπή "Magic Euro(pa)League" ο Κώστας Μανωλιουδάκης, ο Παναθηναϊκός είχε εντείνει τις πιέσεις για να κλείσει μια… θεωρητικά ανέφικτη μεταγραφή και εκείνη τη χρονική στιγμή συγκέντρωνε 60% με 70% πιθανότητες να έχει ευτυχή κατάληξη για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια.

Όσο περνούσαν οι ώρες προχωρούσε και η υπόθεση και όπως αναφέρει ο ΝτιΜάρτζιο, όλα είναι έτοιμα για να ολοκληρωθεί και επίσημα το deal, με το Τριφύλλι να προσφέρει στον Καλάμπρια τριετές συμβόλαιο, με τον μέχρι πρότινος αρχηγό της Μίλαν να είναι έτοιμος να φορέσει τα πράσινα!