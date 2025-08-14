«Η Λιντς εξετάζει τον Ιωαννίδη για την επίθεσή της»

Στο στόχαστρο της Λιντς βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC Sport.

Την περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη για την ενίσχυση της επίθεσής της εξετάζει Λιντς, όπως αναφέρει το BBC Sport. Οι νεοφώτιστοι στην Premier League θέλουν να δυναμώσουν κι άλλο τη γραμμή κρούσης τους, μετά την απόκτηση του Κάλβερτ-Λιούις και ο φορ του Παναθηναϊκού είναι μέσα στις επιλογές του Ντάνιελ Φαρκ.

Μάλιστα, τονίζεται ότι πέρυσι ενδιαφέρθηκε γι’ αυτόν η Ίπσουιτς, όπως και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παράλληλα, αναφέρεται ότι με το Τριφύλλι μετρά 48 γκολ σε 168 συμμετοχές, ενώ έχει 6 γκολ σε 17 εμφανίσεις με την Εθνική Ελλάδας.

Για τον Ιωαννίδη έντονο είναι το ενδιαφέρον και της Φιορεντίνα αυτό το καλοκαίρι, που σκέφτεται ακόμα και το ενδεχόμενο να τον πάρει δανεικό, καθώς οι απαιτήσεις του Παναθηναϊκού κρίνονται υψηλές.