«Για Ιωαννίδη ή Πίκολι η Φιορεντίνα, έστω και με δανεισμό»

Η Φιορεντίνα θέλει να πάρει επιθετικό και σκέφτεται ακόμα και το ενδεχόμενο του δανεισμού του Ιωαννίδη ή του Πίκολι, που βρίσκονται στο στόχαστρο.

Την ανάγκη της Φιορεντίνα απόκτησης ενός επιθετικού υπογραμμίζουν στην Ιταλία, έστω κι αν αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους «βιόλα» βρίσκονται ο Ρομπέρτο Πίκολι της Κάλιαρι και ο Φώτης Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», η Φιορεντίνα ρώτησε και πάλι την Κάλιαρι για τον Πίκολι, με τους «ροσομπλού» να ζητούν 25-30 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσουν. Ανάλογες είναι οι απαιτήσεις του Παναθηναϊκού για τον Έλληνα στράικερ, αν και αναφέρεται πως οι «πράσινοι» από τα 30 εκατ. ευρώ, έχουν πέσει στα 22-25 εκατ. ευρώ, ποσό που και πάλι δεν μπορεί να διαθέσει η ομάδα της Φλωρεντίας.

Γι’ αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Φιορεντίνα να κάνει πρόταση για τον δανεισμό, είτε του Πίκολι, είτε του Ιωαννίδη, βάζοντας στο ντιλ υποχρεωτική οψιόν αγοράς κάτω από υπό προϋποθέσεις, το επόμενο καλοκαίρι. Παράλληλα, θα πρέπει να προχωρήσει και στην πώληση του Λούκας Μπελτράν, για να μπορεί να κινηθεί πιο άνετα στην αγορά.