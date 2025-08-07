Προπονητής σε ομάδα-«έκπληξη» ο Χουάντερσον! (pic)

Ο βετεράνος τερματοφύλακας θα συνεχίσει να «υπηρετεί» το ποδόσφαιρο από άλλο πόστο, μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες του στους νεαρούς γκολκίπερ της ακαδημίας του Ηλυσιακού. Η ομάδα του Ζωγράφου που αγωνίζεται στην Γ' Εθνική, θα είναι η τέταρτη στην εν Ελλάδι καριέρα του (σ.σ. Ηρακλής, Απόλλων Σμύρνης, ΑΕ Καραϊσκάκης / 215 εμφανίσεις - 2012-2022), όμως η πρώτη ευκαιρία του ως προπονητής.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ακαδημίας του Ηλυσιακού και το πλήρες βιογραφικό του 42χρονου Βραζιλιάνου βετεράνου τερματοφύλακα και νυν προπονητή, Χουάντερσον:

«Προπονητής Τερματοφυλάκων για την περίοδο 2025 -2026 των ακαδημιών μας θα είναι ο Βραζιλιάνος Σίλβα Χουάντερσον.

Ο Χουάντερσον ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του με την Ιράτι το 2004 και έχει αγωνιστεί στη Βραζιλία με την φανέλα των: Γκουαρανί, XV ντε Ζαού, Ρόμα Απουρακάνα, Ατλέτικο Γκοϊανιένσε, Φρανκάνα, Αραγκουαΐνα και Γκοϊανέσια.

Επίσης έχει αγωνιστεί στην Πορτογαλία με την φανέλα της ομάδας Ρίο Άβε.

Για την Ελλάδα έχει αγωνιστεί για την Super League 1 με την φανέλα του Ηρακλή και του Απόλλωνα Σμύρνης.

Σίλβα, σε καλωσορίζουμε στις Ακαδημίες μας και σου ευχόμαστε μια αγωνιστική σεζόν με επιτυχίες.

Ηλυσιακός - Τμήματα Υποδομών Ποδοσφαίρου

Εξελισσόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι και χτίζουμε γερές βάσεις για το μέλλον!»