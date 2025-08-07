Βαλίτσες για Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ετοιμάζει ο Τάντιτς

Τα τυπικά απομένουν για να υπογράψει με την Αλ Ουάχντα ο Σέρβος μεσοεπιθετικός.

Το όνομα του ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό αλλά τελικά οδεύει για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ντούσαν Τάντιτς, που βρέθηκε στο στόχαστρο και του Ερυθρού Αστέρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ετοιμάζεται να υπογράψει στην Αλ Ουάχντα και μάλιστα απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Μετά τη λύση της συνεργασίας του με τη Φενέρμπαχτσε, ο 37χρονος πλέον, πρώην αρχηγός του Άγιαξ έμεινε ελεύθερος, και είναι έτοιμος να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα.