Sky Sports: «Συμφωνία της Ίπσουιτς με τον Άγιαξ για τον Άκπομ!»

Μπορεί ο Τσούμπα Άκπομ να εμφανίστηκε στα ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, ωστόσο όπως φαίνεται ο Άγγλος στράικερ θα επιστρέψει στο Νησί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Sky Sports, η Ίπσουιτς έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Άγιαξ για τον δανεισμό του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, ενώ στο deal υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι, η οποία φτάνει περίπου τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

