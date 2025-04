Αποχαιρέτισε τον Πάπα ο Μέσι: «Ευχαριστούμε που έκανες τον κόσμο καλύτερο»

Το δικό του αντίο στον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος εκοιμήθη σήμερα (21/04) το πρωί είπε ο Λιονέλ Μέσι με μία ανάρτηση στα social media.

Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ο πρώτος Ποντίφικας από την Λατινική Αμερική και είχε μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.

«Ένας ξεχωριστός Πάπας, από την Αργεντινή. Ευχαριστούμε που έκανες τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Θα μας λείψεις», αναφέρει η ανάρτηση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή.

Leo Messi on IG: "A different Pope, close, Argentine…RIP Pope Francis. Thank you for making the world a better place. We will miss you." 📲❤️ pic.twitter.com/k8SDuE7xle