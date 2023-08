Τέλος καριέρας για τον Γουόλκοτ-Το ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό βίντεο

Σε ηλικία 34 χρόνων ο Άγγλος επιθετικός αποφάσισε να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του έχοντας ταλαιπωρηθεί στην καριέρα του από αρκετούς τραυματισμούς.

Ο Γουόλκοτ άρχισε την καριέρα του στη Σουίντον και κατόπιν πήγε στις ακαδημίες της Σαουθάμπτον. Το καλοκαίρι του 2006 τον απέκτησε η Άρσεναλ έναντι 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στους «Κανονοέρηδες» έμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 και κατόπιν πήγε στην Έβερτον, που έδωσε 22,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Ακολούθησε ο δανεισμός του στην Σαουθάμπτον στην οποία επέστρεψε οριστικά το καλοκαίρι του 2021 και παρέμεινε μέχρι από λίγες ημέρες.

Ο Γουόλκοτ αγωνίστηκε σε όλες τις εθνικές ομάδες της Αγγλίας και με την ανδρών έχοντας 47 συμμετοχές έχοντας και οκτώ γκολ.

Σε συλλογικό επίπεδο είχε 567 εμφανίσεις, 132 γκολ και 95 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

