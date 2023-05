Ομάδα του Big-4 σφήνα στους «αιώνιους» για Φαράζ, ζόρια σε ΠΑΕ με την αδειοδότηση, Ολυμπιακός για Πάλμα και πολλές ακόμα Φήμες.

*Έχει «ψωμάκι» η υπόθεση του Ιμάντ Φαράζ. Όπως αποκάλυψε το SDNA την Πέμπτη (4/5), για τον Γάλλο εξτρέμ της ΑΕΚ Λάρνακας κυκλοφορεί report στα στρατόπεδα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. By the way, ακριβώς μία ημέρα μετά (5/5) το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του SDNA, το όνομα του 24χρονου ποδοσφαιριστή έκανε την εμφάνιση του και σε κόκκινο – πρωτοσέλιδο. Τυχαίο; Μήπως όμως εκτός από τους δύο «αιώνιους», προκύψει στην πορεία κι άλλη ομάδα του «Big – 4» που θα κάνει focus στον παίκτη του κυπριακού κλαμπ; Ο χρόνος, θα δείξει. (SDNA)

*Πολύ δύσκολα θα κάνει χρήση της οψιόν αγοράς του Χάρη Τσιγγάρα (σ.σ. κοντά στα 2.5 εκατ. ευρώ) η Τουλούζ δεδομένου πως η σεζόν δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν και οι δύο πλευρές. Ο 22χρονος χαφ ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα στους κοιλιακούς και δεν βρήκε ποτέ τον ρόλο που έψαχνε στη Γαλλία. Από τον ΠΑΟΚ του έχουν ξεκαθαρίσει πως αν η Τουλούζ δεν προχωρήσει στη χρήση της οψιόν, τον περιμένουν ενόψει της νέας σεζόν. (SDNA)

*Το πολύ σε δέκα μέρες ο Ολυμπιακός θα έχει νέο τεχνικό στον πάγκο του. (ΦΩΣ)

*Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τον Περσικό Κόλπο, το ενδιαφέρον για τον Γιαν Εμβιλά είναι έντονο και δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο Γάλλος χαφ δύσκολα θα αρνηθεί το σούπερ συμβόλαιο που σκοπεύουν να του προσφέρουν οι Άραβες. Προς το παρόν δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι με σιγουριά για το μέλλον του Εμβιλά, με τη ζυγαριά να γέρνει περισσότερο προς την αποχώρηση παρά προς την παραμονή του στο λιμάνι. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά μετά τις 15 του μηνός. Για την ώρα είναι αλήθεια ότι ομάδα από την Αραβία σκοπεύει να του προσφέρει «γη και ύδωρ» για να τον πείσει να μετακομίσει στον Περσικό κόλπο τη νέα σεζόν. (ΦΩΣ)

* Κουίζ: σε ποια σουπερλιγκάτη ΠΑΕ αντιμετωπίζουν τα πρώτα ζόρια εν όψει της νέας σεζόν και με φόντο την εξασφάλιση της αδειοδότησης; (ΩΡΑ)

*Για τη θέση του προπονητή στον Ολυμπιακο μπορεί να υπάρξει και έκπληξη. Ειδικά, με κάποιους που δεσμεύονται με συμβόλαιο, αλλά μπορεί να το λύσουν στο τέλος της σεζόν. (SPORTDAY)

*Σύμφωνα με ρεπορτάζ της σκωτσέζικης «Daily Record», η Ρέιντζερς που ενδιαφέρεται για τον Λουίς Πάλμα του Άρη θα πρέπει να ανταγωνιστεί αρκετές ομάδες για να τον αποκτήσει. Οι Σκωτσέζοι βάζουν στο κόλπο την Άντερλεχτ, την Μπέρνλι, τη Φενέρμπαχτσε και τον... Ολυμπιακό! Προς το παρόν δεν προκύπτει κάτι από το «ερυθρόλευκο» ρεπορτάζ περί ενδιαφέροντος για τον άσο του Άρη που έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν και στο πρόσφατο ματς με τον Ολυμπιακό στο Χαριλάου είχε σκοράρει με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. (ΦΩΣ)

*Με το…σταγονόμετρο πήρε λεπτά συμμετοχής ο Μπέντζαμιν Κικάνοβιτς στους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκες το μήνα Απρίλιο. Πέντε ολιγόλεπτες συμμετοχές έγραψε το κοντέρ (με συνολικό χρόνο 83 λεπτά) για το άλλοτε «πουλέν» του Ματίας Αλμέιδα. Ο Αμερικανο-Βόσνιο εξτρέμ έπαιξε δυνατά στο μεταγραφικό…ρεπορτάζ της ΑΕΚΑ τον περασμένο Γενάρη κι ο «Pelado», ασφαλώς και έχει υπόψιν του τα δύσκολα…φεγγάρια του άλλοτε ποδοσφαιριστή του στην αμερικάνικη ομάδα. (SDNA)

*Ο Αχμέντ Χασάν επιστρέφει τραυματίας στον Ολυμπιακό και εκτιμάται ότι αρχές Ιουλίου θα είναι σε θέση να μπει στις προπονήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα ενσωματωθεί στα μισά της καλοκαιρινής προετοιμασίας των Πειραιωτών στο εξωτερικό. Το ερώτημα είναι αν θα παραμείνει στο ρόστερ. Δύσκολο φαίνεται... Τα πάντα, πάντως, θα εξαρτηθούν από τον νέο προπονητή. Με τα έως τώρα δεδομένα, όμως, θα πρέπει να κάνει... παπάδες στην προετοιμασία για να μείνει. (ΦΩΣ)

*Ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς είχε ενοχλήσεις στο ισχίο και γι΄ αυτό «κόπηκε» απ' την τελική αποστολή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο έχει πολλές πιθανότητες για να προλάβει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. (SPORTDAY)

*Ο Ουσεϊνού Μπα κέρδισε πολλούς πόντους με τις εμφανίσεις του μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό που είχε κατά τη διάρκεια της χειμερινής προετοιμασίας. Από την άλλη, ο Σενεγαλέζος αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ έχοντας πάλι θέμα. Και για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους το γεγονός πως ο Μπα βγάζει τραυματισμούς και φυσικά θα παίξει ρόλο κι αυτό στον μεταγραφικό σχεδιασμό. (ΦΩΣ)

*Με καθυστέρηση έφυγε από την «OPAP Arena» η αποστολή του Ολυμπιακού. Δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα σχετικό με τον αγώνα που είχε προηγηθεί. Αιτία ήταν ότι τα μέλη της ομάδας παρακολουθούσαν στα αποδυτήρια τα τελευταία δευτερόλεπτα της μάχης της ομάδας μπάσκετ στην Πόλη επί της Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μετά το νικητήριο τρίποντο του Σλούκα. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες από τη γιγαντοοθόνη του ΣΕΦ προβλήθηκαν live και πανηγυρίστηκαν οι τελευταίοι πόντοι της νίκης και της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ομάδα βόλεϊ των ανδρών πριν από τον πρώτο εντός έδρας αγώνα με τη Φενέρ.(ΕΦ. ΣΥΝ.)

*Ο Σαμασέκου μπορεί να είναι βασικός και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Θα έχει λογική μια τέτοια επιλογή, καθώς ο Εμβιλά είναι ταλαιπωρημένος προερχόμενος κι από τραυματισμό και ο Χουάνγκ δείχνει επίσης κουρασμένος παρά τις ανάσες που πήρε. (SPORTDAY)